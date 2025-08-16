España se queda fuera

Pedro Sánchez no parece ser de fiar. Su empecinamiento para ocupar el liderazgo de una artificial e irreconocible socialdemocracia europea a fin de disimular, dentro y fuera de España, su posición de debilidad política, ha provocado que nuestro máximo representante institucional y diplomático sufra tanto en las plazas y calles del Estado que pretende representar, como en tantas otras grandes citas internacionales. Con su rebeldía y falta de lealtad, ha perdido todo el crédito y la confianza que sí tuvieron los presidentes que le precedieron. España ya apenas cuenta como interlocutor válido. Ni en el contexto europeo ni en el norteamericano. Es más; hace unos días alguien decía que esto sería impensable si se tratase de otro presidente. Señalaba lo difícil que resulta imaginar una cumbre internacional como las que se están celebrando estos días a propósito de Ucrania o de Israel en la que no estuviese presente o, al menos, invitado, por ejemplo, Felipe González, cuando estaba al frente del Gobierno de España. La ausencia de nuestro máximo representante ejecutivo y político hubiese representado una afrenta diplomática de primer nivel.

Sin embargo, con Pedro Sánchez, el ninguneo al que está siendo sometido aparenta predecible e incluso normal. Menudo bochorno para un país, el nuestro, que, hasta hace poco, e independientemente de quien gobernase, constituía un bastión diplomático ineludible tanto en lo relativo a América Latina, como dentro de Europa y, especialmente, en el siempre difícil contexto de Oriente Medio. El hermetismo de la máxima autoridad política y ejecutiva española, unido a su sometimiento a los dictámenes de esas fuerzas secesionistas, independentistas y rupturistas que tanto desasosiego generan también allende nuestras fronteras, constituyen el motivo de esa vergonzante desconfianza hacia España. Hablamos de una suspicacia que nuestro país nunca había tenido que sufrir hasta estas dos últimas legislaturas. El desprecio de Sánchez a las Cortes Generales, con las que no cuenta ni para cuestiones de Estado (como siempre ha sido la política exterior del Reino de España), junto con su actitud unilateral a la hora de estrechar lazos con China a espaldas de la propia UE, han provocado su ostracismo internacional. Además, su declarado antitrumpismo, así como su constante flirteo con la izquierda más extrema, populista y denostada a ambos lados del Atlántico, han terminado por hundir esa “marca España” que tanto nos había costado construir.

El ‘díscolo’ de la OTAN y de la UE ha llevado a nuestro país a la irrelevancia global; mientras, paradójicamente, el presidente utiliza esa marginalidad como excusa para autoproclamarse el líder de una supuesta izquierda internacional que en nada se parece ya a la socialdemocracia cabal y sensata que tanto se ha respetado a lo largo de la historia. Ver a Francia, Alemania, Italia, Polonia y hasta Finlandia al lado de Reino Unido y de EE.UU. decidiendo, con España al margen, cuestiones que afectan a nuestros intereses como europeos, resulta sonrojante. Pero, claro; uno no puede negarse al 5% de aumento del gasto militar impuesto por la OTAN, tomar decisiones unilaterales con respecto a Gaza, juguetear con China y sus empresas sin contar con la UE, o renunciar a la compra de cazas estadounidenses F-35, y esperar que todos vayan a poner la otra mejilla. Desde Washington y Bruselas se nos alerta de falta de transparencia, de severos problemas de corrupción, e incluso de posicionamientos ideológicos demasiado radicales (incluido un aparente antisemitismo). Y así es difícil hacerse respetar.