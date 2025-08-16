Preservar la identidad del Camino

Durante siglos, cristianos de toda Europa peregrinaron a Compostela, por el Camino Francés -desde el centro y sur de Europa- y por la Ruta Marítima a La Coruña y otras ciudades gallegas desde las tierras más lejanas del norte de Europa, para postrarse ante el bimilenario sepulcro del Apóstol Santiago.

El Camino ha sido, y debería seguir siendo, sobre todo, vía de espiritualidad y transmisión de los valores del humanismo cristiano, raíz y esencia de Europa.

En torno al Camino se erigieron iglesias, monasterios, ermitas, catedrales y hospitales; se desarrolló arte jacobeo en los ámbitos de la pintura, la escultura, la música y la literatura; fue vía de intercambio social multilateral y la fraternidad impregnó del espíritu evangélico del buen samaritano, a los peregrinos y a quienes les acogían.

Aunque hoy son numerosos los caminantes que lo emprenden por motivaciones muy diversas, todas ellas respetables, no podemos olvidar su auténtica identidad. Hoy, más que nunca, es necesario un firme compromiso para conservar y preservar su espíritu genuino, ante el riesgo real de la erosión que vive la civilización cristiana.

Ese compromiso debe ponerse en práctica sin exclusiones ni anatemas, con el espíritu del buen samaritano y con la misma Fe y fortaleza que lo hicieron quienes atravesaron Europa durante doce siglos para postrarse ante el sepulcro del Apóstol.

Hace 75 años, los fundadores de lo que hoy es la UE, fervientes cristianos, dejaron patente el espíritu con que nacía: crear una nueva Europa basada en la fraternidad entre los pueblos, tras la experiencia de una cruel guerra.

Esa idea del cristianismo se encuentra también en la bandera de la UE, que rememora las doce tribus de Israel, los doce apóstoles y las doce estrellas de la señora a la que se refiere el capítulo XII del Libro del Apocalipsis. Finalmente, su himno está basado en el cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Beethoven y en la Oda a la Alegría de Schiller, ambos cristianos, un canto a la fraternidad que debería reinar entre los seres humanos, principio básico del cristianismo.

El espíritu del peregrino es una lección personal para la vida diaria de trabajo, familia y amistad: el alma abierta de par en par para que reciba aire fresco y nuevo cada día.