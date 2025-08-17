Estupor en Alaska

La rueda de prensa en Anchorage, tras la reunión entre Trump y Putin, o lo que fuera eso, podría tildarse de cómica, si no fuera dramática. Salen dos tipos que mandan mucho, muchísimo, y dice uno que Alaska es lo más para rusos y americanos, que el Estrecho de Bering y eso, que la historia compartida, y, ya bizcochones ‘perdíos’, Trump, mientras le hace ojitos, confirma que sí, que sí, que todo estupendo, que hay que alimentar la amistad y que ya si eso hablamos un poco de lo de Ucrania. Pero poco, casi nada.

Van un ruso y un americano y dicen que la reunión fue chachipiruli, pero que tampoco quieren dar detalles, que luego todo se sabe. Que luego vas y lo cascas. Van un americano y un ruso, allá entre la memoria de los hielos (cada vez menos hielos, pero mucho mineral), y se ponen tontorrones con el merengue de la historia, pero de lo de ahora ni palabra, mus dijo el gato, un meneíto de rueda de prensa, despacito para arriba, despacito para abajo, un movimiento sexy. Y así. Van un ruso y un americano y no dicen nada, salvo lo obvio, que esas son las mejores ruedas de prensa, las que sirven para hacer fotos y no soltar prenda. La peña intenta preguntar y los colegas se van saludando. Hay seleccionadores de fútbol que han dado más pistas del vestuario antes de una final. Qué tomadura de pelo. Fake on the rocks.

Pero eso sí, mucho escenario, que Alaska no se nos despiste, mucha memoria y hasta nostalgia, mucha alfombra roja (normal, con tanta interpretación) y cazas en el cielo, pura poesía. De Europa se supo poco, entre su propia confusión habitual y el ninguneo de los líderes, que miran a Europa de soslayo, como algo que no les conviene personalmente. Zelenski, esperando la llamada de Trump para el lunes, con la esperanza de que esta vez no haya bullying en Washington, como aquel día de la vergüenza. Trump lo ve todo televisivamente, todo es siempre grandioso, incluyendo esta reunión de la que nada sabemos. Gila convertiría todo esto en oro. Groucho, también.

Y Putin encantado del momentazo, imagino. Ahí está, compartiendo la ceremonia con el amigo Trump, que es un anfitrión único, je, pero de lo mollar, de lo que importa, poco o nada. Ya si tal, más adelante. A Trump le basta con las imágenes, con el footage para la historia, pero siempre poco contenido (algo en las redes, alpiste a granel). No puede cumplir nada de lo que promete, nada, como aquello de terminar la guerra en Ucrania en dos tardes, como si pudieras encargar la paz en plan comida a domicilio. Como dijo un investigador de algo, es que Trump va por delante. Te ve la guerra de Ucrania terminada como te ve un resort en Gaza. Cosas que la gente corriente no puede ni atisbar. Estamos muy anclados en la ruina y la ceniza, y más con los incendios, pero Trump acostumbra a ver torres de oro y campos de golf: es lo que tiene poseer una bola de cristal que no es de bisutería, como las nuestras, en las que el futuro siempre nos parece una mierda.

Hay una sensación creciente de que existe una parte del mundo que ha decidido ir por su cuenta, ignorando por completo al resto. Los ricos y poderosos abrazados en su nuevo catecismo imperialista, los tipos de las esencias patrias y los que quieren salvarse de su propia decadencia, y luego queda el resto de la gente, apartada de un manotazo, a veces triturada y despreciada. Y con Europa, a poder ser, reducida a un decorado de arte antiguo y buenas maneras. La nueva serie de éxito, de cuyo guion nada sabemos, aunque lo sospechamos, tiene un buen título: Estupor en Alaska.