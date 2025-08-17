No hay bolsillo que lo aguante

El hecho de ver las terrazas llenas o tener dificultades para hacer una reserva en muchos de los restaurantes de nuestro entorno no es indicativo de esa bonanza de la que presume una y otra vez el Gobierno. La exigencia de los clientes ha aumentado, al tiempo que se ha reducido su capacidad de gasto. Lo saben bien nuestros empresarios de la hostelería, que son los primeros que detectan que la ocupación de sus locales no se corresponde con la facturación que registraban años atrás. Y es que la capacidad adquisitiva de las personas, especialmente de los más jóvenes, ha disminuido, al tiempo que la cesta de la compra se ha encarecido. Ya nos hicimos eco aquí, por ejemplo, del aumento de los precios de las frutas, los lácteos, las verduras y hasta de las carnes (incluido el pollo). De pescados y mariscos ya ni hablamos, al igual que de la factura de la luz (con picos de hasta un 60% de incremento). La ciudanía sufre estrecheces a la hora de llenar el carro de la compra; motivado, también, por una subida salarial que no se corresponde con el alza del Índice de Precios de Consumo (IPC). De hecho, los inversores se vieron sorprendidos en julio por la alta inflación del IPC.

Este encarecimiento de la vida tiene un impacto todavía más doloroso en los colectivos y sectores más vulnerables de la sociedad. Se comprueba en ese vergonzante 30% de pobreza infantil que sufren los niños y adolescentes españoles. Hablamos de en torno a unos 2,3 millones de jóvenes, lo que sitúa a España a la cabeza de la UE en este factor de pobreza. Asimismo, somos el segundo país de Europa con mayor tasa de paro juvenil (en torno al 27%, mientras que la media en la UE es de un 14,1%, y en la zona euro del 14,7%). Se trata, ésta, de una lacra que también sufren los mayores de 50 años (incluidos los trabajadores experimentados). Además, la Unión Sindical Obrera (USO) constató recientemente que el desempleo entre las mujeres jóvenes aumentó un 14% en 2024. Por otro lado, el sueldo de los jóvenes sigue cayendo más allá del 8% (lo cual no se compensa ni con la subida del SMI). Y hasta el diferencial de rentas entre clases sociales aumenta año tras año.

Los salarios de la mayoría social no crecen al ritmo al que aumentan los precios. Sorprende comprobar cómo los jóvenes de hoy ganan un 20% menos que sus padres a su edad. Y el propio sindicato CCOO informaba hace unos días de que el 43% de los jóvenes que ha podido lograr un trabajo lo ha hecho sin contrato laboral; y uno de cada tres está en riesgo de pobreza. En diversos meses del año (no sólo en los períodos vacacionales o de festejos), los fijos discontinuos llegan a superar a los contratos indefinidos. Y hasta la temporalidad, incluso en el sector público, sigue batiendo récords en España (uno de cada tres empleados, por ejemplo, es interino). Entre los jóvenes, la temporalidad involuntaria casi triplica la europea, con el 40,4% frente al 14,4%. También sorprenden los casi dos años que tardan los autónomos en recobrar lo que cotizan de más; así como saber que el 33% de esos mismos autónomos no podrá descansar este verano. Paralelamente, los costes de la vivienda y del alquiler están disparados. No en vano, el 85% de los jóvenes sigue viviendo con sus padres ante la imposibilidad de afrontar una vivienda incluso de alquiler. Constituye éste un dato preocupante, pues, según el Consejo de la Juventud de España, el apenas 15,2% de jóvenes capaces de emanciparse constituye el peor dato desde el año 2006 en que comenzaron los registros. Es más; siete de cada diez jóvenes con empleo, continúan viviendo en el domicilio familiar.