Opinión | Cifras e Letras
Se non es rico é por imbécil
Hai uns días reparei nun correo electrónico no cartafol de non desexados, que reviso de cando en vez por se acaban aí por erro algún premio ou promoción de apartamentos baratos na praia. Reparei nun deses correos lixo polo titular: «Unha exbanqueira conta como, aos 28 anos, gañou máis de dous millóns e medio de euros grazas á intelixencia artificial». O mellor era a foto: un Porsche rosa e, ao lado, a súa dona, unha tal Esmeralda Mariposa Sol, a protagonista do pelotazo coa IA. Busquei en internet e nin rastro da moza. Con ese nome, iso si, apareceume un vídeo en TikTok no que unha anciá costarriqueña canta unha fermosa canción. E faino ben, por certo. Outro detalle: no crédito da foto de Esmeralda ao lado do seu flamante coche, dise que o autor é un tal Antonio Luna. Aos poucos van aflorando todos os astros do Sistema Solar.
Os artigos, libros e vídeos sobre como facerse rico son cada vez máis, ou iso me parece. Abonda cun perfil nunha rede social, poñamos por caso Instagram, unha editorial disposta a publicar un deses libros con unha promesa de liberdade financeira antes de cumprir os 40 –tamén hai versións para quen somos bastante máis vellos e aínda non logramos facernos millonarios–. Con iso o negocio queda montado. «Ti tamén podes ser millonario», din. Como? Moi doado: só tes que mercar o seu curso, subscribirte ao seu boletín, investir no seu sistema –sexa piramidal ou con calquera outra forma xeométrica, ven sendo o mesmo.
O máis paradoxal non é que haxa xente que lles siga o conto a estes autodenominados gurús do éxito, senón que, na maioría dos casos, podemos comprobar que non predican co exemplo. Non crearon unha empresa real na súa vida, non digamos xa que acadasen con ela o éxito que lles aseguran a outros se seguen os seus consellos. Se en algo son millonarios é no fume que intentan colocar no mercado.
Como non poden mostrar historias empresariais, nin contas, nin clientes, constrúen relatos con testemuños anónimos e frases motivacionais de cores tan pastel como o do Porsche da tal Esmeralda.
Vivimos tempos nos que o mérito mídese en seguidores e non en resultados, sobre todo porque quen consegue moitos seguidores pode engordar a súa conta de resultados.
Eu teño unha máxima, que me atrevo a aconsellar a outros –de balde, por certo–: Se lle ofrecen algo que lle parece demasiado bo e doado de conseguir, case con toda seguridade será un choio, pero só para quen llo ofrece.
Nunha ocasión lin unha frase cuxo autor non lembro: a mellor maneira de duplicar o teu diñeiro de xeito doado é dobrando os billetes pola metade e gardándoos. Non o intente coa tarxeta de crédito, por certo.
