Gaza le da un respiro a Putin

Resulta inquietante ver el modo en que la actuación militar liderada por Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza constituye un balón de oxígeno para Vladímir Putin. Ya lo adelantamos aquí en las primeras fases del conflicto entre Israel y Hamás. La atención del mundo giró repentinamente hacia Oriente Medio. Y todavía hoy vemos cómo los medios de comunicación se vuelcan en mostrar tanto la situación de extrema debilidad en la que se encuentran los gazatíes, como el apetito del Gobierno hebreo hacia un territorio palestino que parece condenado a acabar bajo dominio israelí. La atención política ha sufrido un giro drástico también. Así, cada vez son más los líderes incluso europeos que día tras día van manifestando una mayor contrariedad con el devenir de los acontecimientos tanto en Gaza como en Cisjordania. Sea como fuere, el hecho de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tengan que responder diplomáticamente ante varias crisis bélicas, hace que cada una de las contiendas que están teniendo lugar en el mundo pierdan prioridad.

Asimismo, la ayuda militar, económica y humanitaria de Occidente se diversifica, lo que provoca que las guerras se mantengan en el tiempo. Del mismo modo, las sanciones incluso económicas que pueda imponer o mantener Europa y Norteamérica sobre Rusia e Israel terminan impactando también sobre aquellos países y gobiernos que las imponen, provocando una sensación de hastío diplomático que genera recelos en muchas de las formaciones políticas que conforman los distintos Parlamentos. Y si esto es así a nivel político y económico, a nivel social ocurre algo parecido. La sociedad semeja acostumbrarse a las imágenes de guerra y destrucción que asolan el mundo y llenan los telediarios; lo cual deriva en una especie de «fatiga de guerra» que hace que el interés de las personas gire hacia problemas más domésticos y menos globales.

También la propaganda de los sectores ideológicos y los líderes más radicales se beneficia con la diversificación y la multiplicación de los conflictos internacionales, en tanto que son presentados como una muestra de la ineficiencia incluso de organismos intergubernamentales y supranacionales como la OTAN, la ONU, o la propia UE. Y lo mismo acontece con EE.UU., que semeja no ser ya capaz, pese a las promesas electorales de Donald Trump, de mediar y acabar con cada una de las guerras que avergüenzan al mundo. Y es que cuando se produce una sinergia entre dos conflictos como los que están teniendo lugar en Palestina y en Ucrania, la política exterior de las denominadas potencias libres y democráticas se fragmenta hasta volverse multipolar. Esta debilidad política de las locomotoras norteamericanas y europeas favorece las críticas de los regímenes dictatoriales latinoamericanos hacia EE.UU.

Asimismo, Moscú y el Kremlin aprovechan cuanto está aconteciendo en Gaza para hacer un retrato de Occidente como un ente hipócrita y débil, incapaz de responder ante un mundo saturado de guerras. Esta imagen de agotamiento es aprovechada, al tiempo, para presentar a la Federación de Rusia como un actor alternativo al fallido dominio occidental. Es más, Putin ha logrado sacar tajada de Gaza, pues ha sabido condenar tanto los ataques terroristas de Hamás, como los bombardeos israelíes sobre la Franja. Incluso habla sin tapujos de la solución de los dos Estados, y se ofrece como mediador para Oriente Medio. Esta astuta y estudiada actitud fortalece su rol geopolítico global; y además le permite justificar su invasión de Ucrania y mantener unas exigencias de anexión territorial que difícilmente rebajará.