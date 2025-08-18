Acertó plenamente Milan Kundera al titular una de sus novelas más conocidas La insoportable levedad del ser. Es un título tan elocuente que pasaría a la posteridad, aunque el libro tuviese las páginas en blanco. Podríamos, desde luego, encontrar conceptos análogos para hablar de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro ser. Mas esa levedad siempre resulta insoportable, sobre todo cuando se acerca el final, porque significa descender por una especie de escalera de Jacob desde el cielo infinito a la tierra, el barro del que hemos sido hechos.

Tiene su lado tierno porque la decrepitud de nuestro ser nos recuerda a la completa menesterosidad infantil. Nadie se engañe: el niño es muy poca cosa, pero avanza hacia la plenitud, hacia la conquista de su autonomía, y saldrá vencedor de esta desigual batalla con la vida.

Desconozco qué misterioso mecanismo psicológico nos hace aceptar la pérdida paulatina de nuestras fuerzas, la precariedad corporal, los límites intelectuales y el viaje machacón hacia el pasado, mientras perdemos la fe en cualquier expectativa de futuro. Ni siquiera la muerte es una perspectiva dramática porque hemos pasado más de media vida muriéndonos, minuto a minuto, y nos hemos acostumbrado.

La vida, escribió Camilo José Cela, es un amargo camino en espiral que conduce a la muerte, elegante versión literaria de una máxima existencialista descarnada: el hombre es un ser para la muerte. Desde la perspectiva inmanente así es, aunque nadie pueda demostrar científicamente que tú o yo vayamos a morirnos. Y luego está la otra cuestión espinosa: ¿y después de la muerte qué?

Han sido tantas y tan variadas las respuestas que la cosa da que pensar. Creemos por parroquias en la resurrección, la reencarnación, el eterno retorno de lo mismo, las vueltas infinitas de la rueda del tiempo. Todo menos resignarnos a desaparecer y fundirnos con la nada. Aunque la nada y el vacío tengan también sus adeptos, sobre todo en las filosofías orientales, inmunizadas contra nuestras filosofías del ser y contra el materialismo chabacano.

Sea como fuere, es insoportable esta levedad del ser porque socaba nuestra autoestima y, lo que es peor, nuestra vanidad, que nos susurra diariamente al oído lo poderosos que somos. ¡Mentira! Somos esa caña, mecida por el viento, de la que nos habló Blaise Pascal, a punto de quebrarse en cualquier momento. Y nada más, pero tampoco nada menos. Resistir los embates del viento es una proeza cotidiana que define la vida. Y, como dijo don Camilo, el que resiste gana. Aunque, en esta batalla, perdemos todos.