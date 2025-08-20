María Dolores Veleiro Alemparte (O Carballiño, 1959-2024) tuvo un especial cuidado por reflejar lo que la vida le enseñaba a lo largo y ancho de su existencia expresándolo a través de fotografías. Ahora, un año después de su muerte, Miguel Anxo Fernández, que la quiso tanto y que la añora, nos aporta, con un texto muy personal, un libro en el que se recogen algunas de esas instantáneas, dibujando un variado tiempo que discurre desde 1982 al 2022; se titula As Fotos de Lola. Hay, en ellas, dos líneas temáticas especialmente consideradas. En primer lugar, su familia: su propia madre, Leontina; su suegro, Amadeo; ella misma, en interesantes autorretratos, uno de ellos, con sombras de amigos, que se data en el año 2006...

Pero sobre todo retrata a su marido, un Miguel Anxo, 1983, maestro de la unitaria de Entoma (O Barco de Valdeorras), y, también, candidato a la alcaldía de O Carballiño. Si en una hace del aula un lugar de sueños, poblado de aviones de papel, prestos a volar, en la otra los pasquines electorales, con su rostro, cubren la fachada de la casa de los Quiroga, en la Plaza Mayor, en la que la pareja vivía por entonces y que va a ser el punto de partida de bastantes de las fotografías aquí plasmadas. Un retrato, también suyo, con una cámara, en compañía de José Luis Díz (2005), testimonia el amor, compartido, de Miguel Anxo y Lola por el audiovisual en el que él es una de las figuras claves, en Galicia, en la puesta en valor de lo que es la actualidad del mundo cinematográfico. Esa otra vertiente suya, de escritor, amante del ejercicio de la Literatura, se expresa, de algún modo, en esa toma realizada en un atardecer del año 2020, que sugiere al período final de una vida compartida... En este sentido, tiene el libro, algo de álbum familiar, testigo de un tiempo que camina, al galope, para ser, simplemente pasado y recuerdo aquí evocado.

La otra línea tratada es reflejar lo que acaece en O Carballiño y su entorno; nos aproxima a su día a día, plasmando lo ordinario y lo extraordinario... La labor, sabia y generosa, de Xulio Gil y de Xosé Enrique Acuña, cuidando el adecuado ser de cada imagen, merece también, una cita.