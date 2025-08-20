Naturaleza muerta

Une un núcleo poblacional (un ‘lugar’) con otro, o lo que conocemos como ‘aldeas’ en Galicia. Son apenas 300 metros de trayecto, que bien se hacen a pie, siendo una ruta muy apreciada por los vecinos. No es un paraje protegido ni ha sido premiado por la Unesco. Es solo un camino, un atajo para quienes saben de él, pues en los mapas raramente aparece. A cada lado tiene pinos y eucaliptos que crecen a su antojo favoreciendo con sus sombras lo que es un espacio de respiro, un lugar sagrado para visitantes y lugareños.

Esa senda sirve como paseo de ancianos o enfermos que apenas pueden moverse si no es por un lugar tranquilo, pues no pueden andar ni sentirse a sus anchas salvo es con oportuno acompañamiento. Es también una buena autopista por donde los más jóvenes andan en bicicleta ajenos al tráfico de automóviles y camiones; entrenar o iniciarse allí en el pedaleo sobre dos ruedas resulta fácil sin ir a ninguna escuela o estadio. Asimismo, es reducto de sanos remedios para el cuerpo; las ramas de los malfamados árboles australianos, pese a ser una plaga, metidas en grandes ollas proporcionan vapores que, comparados con el Visck Vaporup son infinitamente mejores. Además, algunos afortunados propietarios de fincas en esos lares gozan de agua fresca y clara en sus hogares gracias a que, barrenando el terreno, pudieron hacer pozos que abastecen sus casas puntualmente. Es - ¿por qué ocultarlo? - fuente de ingresos cuando se precisan ante pequeños imprevistos o dispendios más grandes, como querer comprar un coche al hijo, pagar la boda a la hija, arreglar la vivienda, dar la entrada para un piso o sanear el saldo de la cuenta corriente. Y, a mayores, como puente entre la iglesia parroquial y ‘a capela da santa’ lo usa el pueblo para llevar las imágenes poco antes de las fiestas, a hombros o en coches, dependiendo del clima.

¿Qué más se le puede pedir «O Camiño de Ribas»? Es la envidia de quienes no lo tienen y la esperanza de los que de él se sirven. Un multiusos ahora asfaltado que no hace mucho era solo una ‘pista’ de poca anchura por la que no era posible ir con vehículos de gran envergadura. ¿Qué hubiera pasado si ardiese intencionadamente o por despiste? No ha pasado … todavía. Algún conato ha habido. Fueron tiempos en los que eran las campanas las que alertaban; armados de azadas y otros aparejos de labradío, los vecinos acudían con coraje como podían a apagar las llamas. Iban hombres y mujeres pues el miedo no distinguía de géneros; solo los niños y los impedidos esperaban resguardados, expectantes y con el alma en vilo.

Creo que cuando sucede algo como lo que ha acontecido, dejándonos sobrecogidos y en shock a todos, es lógico mirar atrás y revivir lo que yo misma he sentido. En ese ejercicio -no en el de «O Camiño de Ribas» sino en el de volver con la mente al pasado- se sufre más de lo imaginado.

¿Quién no tiene un familiar o un amigo en Ourense, El Bierzo o en el país vecino? Y, aunque así no fuera, ¿quién no se siente acongojado ante tanta desgracia y tanto mal? ¿Quién no lamenta que desaparezca tal riqueza natural? No deseo remover conciencias ni que este relato se tome como una cortina de humo. Solo quiero ponerme -y propiciar que se pongan- en el pellejo de los que han visto -o aún ven- el fuego desde cerca. Así cada cual a su nivel quizás pueda valorar mejor aquello que gozamos sin darnos cuenta: paisajes que son vida y que, por avatares del destino, pueden convertirse en naturaleza muerta.

Termino porque no quiero echar más leña al fuego. Poco importa que se califiquen como ‘incendios de 6ª generación’ o se diga que la foresta arde por la ‘Regla del 30’. Los desastres son, mal que nos pese, destrucción.