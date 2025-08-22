Después de la ceniza

Este agosto ígneo toca a su fin, pero aún hay llamas feroces coronando los montes, frentes kilométricos de desolación, que avanzan con una avidez monstruosa, devorando la hierba seca. Arde nuestra memoria y la memoria de la tierra. Arden algunas de las autonomías con más vegetación de España y de Europa, Galicia y Castilla y León entre ellas. Arden parques naturales, áreas protegidas, sí, precisamente esas. Y también campos de forraje y arbustos. Y arden pueblos, pequeñas cápsulas de amor a la montaña, enclaves donde apenas se oye ya el eco de la gloriosa estirpe de los pastores de ganado.

Me acordé estos días de Aldo Leopold, el gran conservacionista norteamericano, que desarrolló su mirada sobre la naturaleza en los parajes de Wisconsin. Comprendía Leopold que el fuego era tantas veces parte de la naturaleza misma y sus procesos, como lo ha sido desde el comienzo de la historia de la humanidad, pero ya asistió a los síntomas del desastre que hoy amenaza, como aquí, a muchas comunidades rurales de Estados Unidos y Canadá. Los incendios masivos como los que estamos viendo este verano.

Aldo Leopold lamentaba la brecha entre el humanismo y la naturaleza y propugnaba «la ética de la tierra». Hoy, hablamos en términos estrictamente económicos. Hay que ir más allá, aunque el dinero es necesario para apagar incendios. «La salud de la tierra», que decía Leopold, se refiere a la necesidad de preservar no sólo el monte por su valor económico o paisajístico, sino también por su capacidad para sanear nuestras vidas, por la purificación del agua, por el ciclo de nutrientes, o por la regulación del clima, un asunto vital.

Y les diré que Aldo Leopold murió hace más de 75 años de un infarto, mientras intentaba apagar un fuego que amenazaba algunas de sus repoblaciones. Su texto, Pensar como una montaña, habla por sí solo. Todo esto nos interpela ahora, agravado por la fuerza imparable del cambio climático, por una previsión escasa o rácana, alejada de lo que este tiempo demanda. Lo que vemos nos muestra que quizás hemos sobrepasado ya el punto de no retorno. Los pactos globales sobre el clima han sido boicoteados por políticas irresponsables que dañan a la humanidad, como las de Donald Trump, sus acólitos y sus palmeros. Lo que alimenta a los negacionistas, que expanden ese otro gran fuego que todo lo destruye: el fuego de la ignorancia.

La depauperación y el vaciado del campo es un proceso imparable. Las inversiones son urbanas, la ciudad centra y consume los recursos, tantas veces para ofrecer a la gente una vida peor y mucho más cara. El monte y el campo se va romantizando, convirtiendo en un lugar sólo para el turismo o las fiestas de verano, y eso también es parte de la tragedia. El mundo rural no puede reducirse a un decorado. Hemos olvidado que hay vida ahí, que hay un valor ético.

¿Qué vendrá tras la ceniza? ¿Arderán, como siempre, las promesas? Leo un gran artículo de Jeff Goodell (autor de El calor te matará primero) en el New York Times: La nueva desigualdad americana: los refrigerados frente a los cocidos. Porque la emergencia climática también acentúa la desigualdad entre los que trabajan, o trabajamos, con aire acondicionado y los que no pueden pagarlo, o desempeñan su labor a diario bajo un sol abrasador. Dice Goodell: «Un síntoma de la injusticia del cambio climático es que la gente que ha hecho menos para provocarlo es precisamente la que más va a sufrir su impacto. (…) La confortabilidad de unos se paga con el sufrimiento de los otros». Meditemos, después de la ceniza. Actuemos, también.