La identidad de Galicia

La identidad fue siempre una búsqueda. Esa búsqueda ha sido difícil y se ha enfrentado a dificultades, a incomprensiones y a desasosiegos. La identidad es un producto fecundo de la voluntad. La identidad proporciona encontrarse cada uno como un valor, y además facilita hablar con conocimiento desde uno mismo y también ir desde uno mismo hacia todo lo demás, incluido el prójimo. La persona con identidad sabe argumentar desde sí misma, posee peso propio, se distingue y sabe gobernarse a sí misma. Ello la eleva a la máxima categoría : posee entidad.

El libro del profesor Xerardo Pereiro Pérez Galiza S. A. Antropoloxía dos discursos sobre as identidades galegas es no sólo un libro de un enorme rigor y erudición , además ha sido galardonado con el XXV Premio de Investigación 2024 Xesús Ferro Couselo, lo que le da una merecida fama añadida. El investigador va recorriendo en sus densas páginas las identidades gallegas desde la Filosofía, la Geografía, la Sociología, la Psiquiatría, la Historia, la Antropología y la Economía. No sólo toca los elementos más comunes y más conocidos de cada apartado, también realiza comentarios muy penetrantes y novedosos dentro de cada uno, y en ocasiones también utiliza la ironía, producto además de la satisfacción ante sus hallazgos intelectivos, o dicho de otra manera, de haber encontrado la verdad . Por ejemplo, la identidad gallega desde la Filosofía conecta con el humor, la saudade, el paisaje, etc... (Piñeiro y Fernándezde la Vega) . Claridad expositiva y síntesis amena son sus elementos notables. Por ejemplo, la identidad gallega desde la Antropología conecta con la Teoría do Nacionalismo galego de Vicente Risco. Algunos puntos son el sentimiento de la tierra, etnia galega y unidad geográfica con el Norte de Portugal.

Tremendamente interesante es el apartado titulado Identidade e mudanza, con todos sus correspondientes logros dialécticos. Considero que este apartado es esencial en el libro. Estas alternancias de permanencia y de transformación vienen expresadas en A mudanza de identidade segundo estructural–funcionalismo. Escojo: «A mudanza sería a pasaxe duha sociedade tradicional para unha sociedad moderna». A mudanza de identidade segundo a marxismo. Escojo: «A loita de clases e a sucesión de modos de producción». A mudanza de identidade segundo a estructuración estructurante. Escojo: «Os seres humanos poden determinar o curso da acción social, somos creadores da sociedades e non só resultado delas. A mudanza de identidade segundo á individuación. Escojo: «Marcial Gondar dixo, nos anos 1980, unha magnífica análise dos tipos de mudanza»; A mudanza de identidade segundo ós teóricos da globalización. Escojo: «A globalización transforma as identidades individuais e colectivas». Muy cercano a esto sería que las disuelve... como una araña disuelve un insecto específico con su nombre.

Pero lo que está detrás de todo esto es un orgullo correcto, producto directo de un combate triunfante de siglos. También ingresa en todo ello el derecho al reconocimientos y a la afirmación de la identidad de Galicia, conseguida esfuerzo tras esfuerzo. Todos los capítulos de este libro son pruebas, una a una, de que la identidad gallega es compleja y plural, como dice el autor, y yo pongo: también sumamente rica, y que siempre es importante identificarnos como gallegos.