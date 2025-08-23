Compromiso con la Galicia que arde

Está siendo un verano trágico para Galicia. También para Castilla y León, Extremadura y otras zonas de nuestra península, así como para el vecino Portugal. Duele visualizar las imágenes de las zonas asoladas por el fuego, ver a nuestras gentes aisladas o desalojadas de sus hogares, escuchar las pérdidas naturales y materiales, e incluso asumir el goteo de fallecidos o heridos por las llamas. A la ciudadanía nos enerva comprobar cómo, una vez más, en plena tragedia, muchos políticos se dedican a hablar en abstracto de futuros pactos de Estado, a intercambiar reproches, y a echarse las culpas, en lugar de luchar juntos por solventar la situación con la máxima celeridad posible. Lo que la población demanda de sus regidores ahora es algo más que futuribles, visitas a las zonas afectadas que llegan tarde, o mendigar ayudas que se retrasan. Todos sabemos que las causas de los incendios son múltiples; y que van, desde acciones humanas punibles, hasta imprudencias y malas praxis, así como debido a las elevadas temperaturas, además de a los vientos, a la escasez de lluvias, o al abandono de nuestros montes por la despoblación del rural.

Ciertamente, habrá que abordar todos estos factores desde un punto de vista estructural; y estos días han trascendido propuestas más que razonables por parte de los verdaderos especialistas. El problema es que nadie tiene en cuenta la opinión y los consejos de los expertos hasta que es demasiado tarde. Y ahora es tarde para elucubraciones; y lo que urge es apagar o, cuando menos, controlar los fuegos; ayudar a las poblaciones afectadas con todos los medios posibles; y contribuir a recuperar sus vidas. Ante la grave y prolongada situación actual, una vez más, vemos cómo son los voluntarios de todas las edades y condiciones las y los que se ponen manos a la obra, ayudando en las tareas de extinción, y también en las de alivio a las familias afectadas. Unas imágenes que contrastan con los vídeos de las visitas de políticos estirados, o de autoridades cómodamente sentadas y parapetadas por símbolos y ropajes de Protección Civil.

Ya ocurrió en tragedias anteriores, como en la del volcán de La Palma, o en la dana que sufrió la Comunidad Valenciana. Pero nuestros gobernantes no aprendieron la lección. Optan una y otra vez por pasarse la pelota de la responsabilidad entre el Ejecutivo central y las CC.AA. De seguir así, conseguirán que aumenten los que apoyan a aquellos partidos que cuestionan nuestro actual modelo territorial, y abogan por la unificación del Estado. Eso es lo que están motivando nuestros representantes con sus rifirrafes cada vez que la cosa se pone fea. Aun así, y frente a este tipo de tragedias, de entre nuestros servidores públicos cabe destacar el compromiso de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, quienes no tienen tiempo ni ganas de participar en diatribas políticas o ideológicas, pues están centrados en la lucha contra la adversidad. Todos conocemos ejemplos; y hoy quiero citar el caso de Oímbra y de su regidora, Ana Villarino Pardo, por tratarse de una de las zonas más afectadas; pero también por ser conocedor del sacrificio y el sufrimiento de una alcaldesa y de una familia que contienen la respiración verano tras verano; y cuya lucha frente al infortunio no atiende a ideologías, sino a las necesidades de sus gentes. Es un buen ejemplo de esos representantes locales a los que, junto a nuestros equipos de extinción, bomberos, brigadistas y voluntarios, debemos aplaudir no sólo por su esfuerzo y dedicación, sino también por devolvernos la fe en el compromiso con la comunidad.