En las puertas de septiembre

El verano ha sido infernal, aunque no para todos. Como podría decir Orwell, cada vez más de actualidad, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. El campo se percibe como un lugar lejano al que retirarse de la gran ciudad, una desconexión de lo verdaderamente importante que, nos dicen sin cesar, sucede en las urbes. La ciudad ha despojado al campo de su antiguo prestigio. Los jóvenes sin futuro se han ido. Van a visitar a los padres, si no han muerto, o acaso ponen flores en los cementerios solitarios.

Y el campo es ahora una excepción inmensa, una extensión ancha y olvidada, ese lugar por el que pasas en tren a gran velocidad (si el fuego no lo impide), siempre de ciudad en ciudad, saltando olímpicamente sobre las ruinas. Las ciudades son islas en el océano del olvido. Hay gente que vive agarrada a los montes y a los prados, como quien se agarra a la última tabla del náufrago. Ahora, ese mar de los olvidados ha ardido, asustados o perplejos muchos regresarán al vientre de las ciudades de donde proceden y se sacudirán la ceniza de las sandalias. El mal queda atrás. El infierno será pronto el silencio del invierno. El sudario nos envolverá durante meses, durante años, con ese triste recogimiento de la derrota. Y puede que nada se vea en las televisiones. Los informativos han ardido cada tarde y cada noche con el debate político, y con los incendios propiamente dichos, pero la extinción del fuego me temo que no afectará a las bancadas parlamentarias. El combustible de la demagogia incendia la democracia, y ese es un fuego descomunal al que contribuyen no pocos incendiarios. Algunos se hacen pasar por defensores de supuestas esencias inmutables, niegan la ciencia, que es negar la verdad, venden al pueblo, con claro propósito, el material averiado de la discordia.

Volverá septiembre, atrás quedará (antes de lo que podamos imaginar) la memoria de la tierra negra, de los árboles muertos, y regresará el brillo de los salones alfombrados, y los micrófonos hirvientes se abrirán en los urgentes canutazos y la pretendida pulcritud de los trajes de entretiempo, para albergar no pocas veces las torpes construcciones de los argumentarios de partido. Esa comida rápida para engordar al pueblo. Ahí está ya el regreso de bronce de todos los septiembres, esa verbosidad obscena del que habla a humo de pajas, de los que sirven veneno con palabras, aunque quizás persista el olor de lo quemado más allá de las crestas de los montes. Quizás ese olor se adentre en las conciencias. Y, mucho más importante, en los presupuestos.

He visto a gente llorar por las fotos perdidas, por los recuerdos que ahora son ceniza, mucho más que por los coches calcinados. Hay un lado humano que se pierde en los laberintos de la burocracia, en la frialdad esquelética de los impresos donde nos piden que convirtamos en cifras el tamaño del dolor. Hay una cosa que se llama la ética de la tierra. En el campo siempre ha sido difícil encontrar un trabajo donde no mojarse, como diría Manuel Rivas, pero ahora empieza a ser difícil encontrar un trabajo donde no quemarse.

Quemados por fuera y por dentro, ahí están los hombres y mujeres que pertenecen a la estirpe de los pastores de ganado. No hay salvación, querido Julio Llamazares, cuando la lentitud ya ha sido condenada. «Nuestro abandono es grande como la existencia, profundo como el sabor de las frutas machacadas. Nuestro abandono no termina con el cansancio. / No es un error la lentitud, ni habitan nuestra alma las oquedades del conocimiento». Decías.