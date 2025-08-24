Hasta que Putin lo decida

Trump se reunió primero con Putin en Alaska, y después con los principales mandatarios europeos y con Zelenski en La Casa Blanca. El presidente estadounidense busca cumplir su promesa de acabar con la guerra en Ucrania; y, al tiempo, ganar puntos para ese premio Nobel de la Paz que tanta ilusión le hace. Por su parte, los líderes más influyentes de Europa (este calificativo deja fuera a Pedro Sánchez), presionan para no quedarse fuera de unas negociaciones de paz que les afectarán en el futuro de manera decisiva desde un punto de vista tanto territorial, como económico y estratégico. Por eso no dejan de abrir líneas de diálogo con el magnate neoyorquino, a fin de que éste no se deje llevar por los cantos de sirena rusos, y vea en sus aliados europeos un conglomerado de socios fiables y fieles a la gran potencia norteamericana (esto también deja fuera a nuestro presidente). Desean, los europeos, que Trump se distancie de Putin. Saben que no es de fiar; y que, si logra hacer oficial la anexión de la ya perdida península de Crimea, así como tomar el control de la ansiada región del Donbás, el petersburgués no tardará en seguir avanzando en un futuro no muy lejano hacia la propia Kiev.

Lo cierto es que el ruso está crecido. De ahí su actitud distante y altiva. Todo pasa por su figura. Nada se podrá ni pactar ni acordar hasta que él y sólo él lo decida. Además, Putin está aprovechando cuanto acontece en Oriente Medio para mostrar incluso en Rusia, y a nivel interno, la incapacidad de Occidente para afrontar y solventar los grandes conflictos que zarandean el mundo. Considera a la Unión Europea como un constructo político hipócrita y débil; y a Estados Unidos como un rival egoísta y convenenciero. Hasta disfruta viendo cómo la política arancelaria de Trump rompe el consenso global y genera divisiones en los cuatro puntos cardinales del planeta. Esto lo aprovecha el líder ruso para reivindicar su influencia y liderazgo dentro y fuera de la Federación de Rusia. Dentro, con toda la propaganda del Estado, proyectando las deficiencias de esas democracias europeas hacia las que muchos rusos estaban deseando aproximarse. Y fuera, acercándose cada vez más a Xi Jinping, quien también pretende establecer un nuevo orden mundial más controlable y menos occidentalizado.

Y así seguirá la guerra y el conflicto diplomático; hasta que él mismo lo decida. Entretanto, Zelenski continuará aguardando, expectante, los detalles de paz sobre Ucrania que diseñen los líderes más poderosos e influyentes del mundo; unos mandatarios cada vez más interesados en un bello e inmenso país hasta hace poco desconocido para la mayoría, pero que ahora se interpreta como lleno de posibilidades económicas y estratégicas. Y es que, además de constituir una frontera natural y política entre Rusia y la Unión Europea, también ofrece un sinfín de posibilidades económicas y empresariales. Ahí está, por ejemplo, esa golosa región de la cuenca del Donetsk que tanto anhela Putin, llena de tesoros ocultos como el gas, el uranio, el hierro, el carbón y el mercurio, esenciales para cualquier tipo de industria eléctrica, química o siderúrgica. Trump, que ya se ha asegurado la gestión de la mitad de las ‘tierras raras’ de Ucrania, buscará proteger sus intereses. Y los europeos tratarán de lograr un alto el fuego que les permita recuperar, a través de inversiones y concesiones, todo el dinero y la ayuda prestada estos tres años y medio a Kiev. Y si para eso es necesario en el futuro enviar unos cuantos soldados de ese necesario (pero fracasado) ejército europeo, pues se hará. No hay mucho más.