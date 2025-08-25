La derecha conquista Bolivia

Las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia el pasado domingo, 17 de agosto, han marcado un antes y un después en la historia de este bello país sudamericano. Sus gentes han decidido acabar con dos décadas de gobiernos de izquierdas, y dar un giro inequívoco hacia la derecha. Cabe destacar la alta participación (el 86,95% del electorado registrado), así como el 19% de votos nulos promovidos por Evo Morales debido a su inhabilitación para concurrir a los comicios. Aun así, al no haber alcanzado ninguno de los candidatos más del 40% de los votos (más una ventaja de 10 puntos), los bolivianos volverán a las urnas para una segunda vuelta el próximo 19 de octubre. El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se alzó con la victoria provisional y el 32,06% de los votos. En segundo lugar quedó Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez, representante de la agrupación de centroderecha Alianza Libre, quien obtuvo el 26,70% de las papeletas. Por su parte, Samuel Doria Medina ocupó el tercer lugar, con casi el 20% de los votos.

Pero lo más llamativo fue la estrepitosa derrota del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, que sólo logró cosechar el 3% del apoyo electoral. Esta brutal caída de la izquierda inaugurada en 2006 por Evo Morales demuestra que algo se mueve en América Latina; y que el despilfarro, el clientelismo y el estatismo destruyen los países en los que se asientan. También las divisiones internas, como la que enfrenta a evistas (Evo Morales) y arcistas (Luis Arce). Ya lo vimos con Argentina y Ecuador. Y todo parece indicar que lo acontecido en Bolivia constituye un aviso a navegantes. De hecho, países como Nicaragua, Venezuela y la propia Cuba ya están poniendo sus barbas a remojar. Entretanto, Bolivia busca cómo combatir la escasez de divisas, un déficit público de más del 10% del PIB, una inflación interanual del 25%, y las carencias alimentarias y de combustible que sufren sus ciudadanos.

Rodrigo Paz Pereira se presentó como el candidato de la diversificación económica e industrial. Considera que Bolivia depende demasiado del sector minero y de los hidrocarburos. Para diversificar la producción, apuesta por la inversión privada tanto interna como del exterior. Promete ayudas a las pequeñas y medianas empresas, así como facilidades de crédito. Defiende la transparencia y la lucha contra la corrupción. Respalda la disciplina fiscal y la descentralización de la gestión administrativa. Propone reforestaciones masivas y una mayor sensibilidad medioambiental. Asimismo, apuesta por la obtención de litio, pero de común acuerdo con las comunidades indígenas en términos de explotación y reparto de beneficios. De vocación internacionalista, considera esencial estrechar lazos con Norteamérica y la UE.

Jorge ‘Tuto’ Quiroga alerta contra la excesiva deuda pública y el incremento del déficit fiscal. Apuesta por nuevos tratados de libre comercio. Y también ve en la inversión extranjera una vía de financiación y crecimiento para Bolivia. Cree en el mercado libre. Apoya la explotación del gas y del litio, con incentivos a las empresas para que contribuyan al crecimiento de las áreas y zonas implicadas. Promete simplificar la estructura del Estado, así como acciones para reducir la criminalidad y aumentar la seguridad ciudadana. Aun sin mostrarse entusiasmado con las cuestiones medioambientales, sí reconoce la necesidad de aunar industria y sostenibilidad. Desconfía de Mercosur; y ve en Brasil y en EE.UU. dos socios estratégicos con los que reforzar los vínculos políticos y económicos de Bolivia.