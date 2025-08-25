Mil gracias

Poca gente sabe que Ortega y Gasset obtuvo el título de Doctor en Filosofía en 1904 en Madrid, con una tesis titulada Los terrores del año mil: crítica de una leyenda. También yo he alcanzado en el día de hoy mil artículos con esta serie Al Sur, una cifra redonda que resume las inquietudes y anhelos de un profesor de Filosofía atento a la vida.

Lejos de producirme terror, estos casi veinte años en los que cada lunes he comparecido puntualmente en las páginas de El Correo Gallego, supuso para mí un gran placer y también una gran responsabilidad. Tanto, que no he fallado ni una sola semana en enviar mi colaboración, aun estando de viaje por el mundo.

Cuando un filósofo escribe un ensayo o un artículo científico, pueden pasar semanas o meses antes de que alguien comparta su opinión. Al escribir una colaboración periodística, en cambio, la reacción es inmediata: te paran por la calle para comentar el asunto del día, te llaman o mandan un mensaje a través del móvil o del correo electrónico, o incluso escriben una réplica.

Por eso mi primer sentimiento es de gratitud a los lectores que siguieron fielmente mi columna, sin olvidarme de la tertulia compostelana que tuvo a bien comentar, como primer punto del orden del día, mis artículos de los lunes.

Cuentan que Tomás de Aquino, el más importante teólogo y filósofo medieval, al terminar sus días declaró que todo lo que había escrito le parecía paja. Es también lo que yo siento: la sensación de cultivar un arte inútil, tanto cuando escribo de filosofía como de cualquier otro tema en el periódico.

No lo digo por falsa modestia sino porque la filosofía me ha enseñado que, solo aceptando la sutil utilidad de lo inútil, el ser humano se abre a las cosas verdaderamente importantes. Saber apreciar la grandeza de las pequeñas cosas que creemos inútiles hace que nuestra vida sea más bella. Pues en el mundo humano hasta las cosas inútiles tienen su utilidad: la literatura, la filosofía, la música, los atardeceres, las flores silvestres …

En algún lugar he leído que nuestra humanidad nació la primera vez que un hombre cortó una flor para ofrecerla a su enamorada. He visto comportamientos parecidos en los cortejos de otras especies animales, por lo que también ellos, pobrecillos, practican la inutilidad como recurso útil.

¿Y para qué sirve lo inútil? Pues para aprender a ser mejores personas y hacer felices a los demás. Si en estos años lo he conseguido, no habré perdido el tiempo, aunque todo lo que he escrito me parezca paja, como decía el santo. Volveré a la zaga dentro de un tiempo, pero, entre tanto, mil gracias por la fidelidad con la que me han honrado.