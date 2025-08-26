Tanta crueldad

Será muy duro aterrizar en septiembre con esta sensación de agotamiento. Piensen, entonces, en las brigadas forestales. Y en los vecinos de esos pueblos, acarreando cubos de plástico, viendo arder sus casas entre la estupefacción y la impotencia. Ahí está, en todas las pantallas, el paraíso perdido. Las oficinas nos esperan tras un mes de vacío, con su vientre ígneo, con esa oquedad amenazante. Lugares inhóspitos, hasta que septiembre por fin tome posesión de nosotros, porque somos seres tristemente poseídos por el trabajo, que, como diría Javier Cercas, mencionando las puertas de Auschwitz, no nos libera, sino que nos esclaviza. No pocos desearán la vuelta a la rutina, incluso a la monotonía. La rutina es el reino de lo predecible, de lo automático: esa cadena de montaje de la vida. Tal vez, un mal menor.

Lo que creíamos excepcional empieza a ser también rutina. Como ha pasado con el fuego del verano. La costumbre del mal está con nosotros. La dureza del mundo hace tiempo que nos sobrepasa. El agotamiento de agosto tiene que ver con los golpes de la realidad, con la imposibilidad de suspender la existencia de lo inconfortable, con el estado de alarma permanente al que nos somete el mundo de hoy. La promesa de la desconexión estival se ve pronto truncada por esa realidad que se desborda más allá de sus límites. Estamos ahítos de realidad real, y también de la otra, de la que se crea falsamente, casi siempre con aviesa intención. El ser humano está acorralado por el miedo, está solo ante los nuevos liderazgos terribles. Ante el avance de la crueldad.

No hay tregua para el pobre ni para el desvalido. Ni para el que quiere cerrar la ventana ante la influencia de lo malo, porque el infierno se abre camino entre la fragilidad y la inocencia. El paraíso visitado por el infierno: eso es lo que hemos visto todos estos días de agosto. La sencillez de la vida ciudadana se ve asaltada por una gran operación de endurecimiento del mundo, una deriva que nos afectará, porque no podemos creer que la historia no tiene consecuencias en nuestra vida doméstica.

No sean ingenuos. Los ricos son cada vez más ricos, miren las estadísticas. Los poderosos son cada vez más poderosos y el poder, en algunos lugares del mundo, se está tornando antidemocrático (ya sin disimulos), apoyado a menudo en falsas construcciones propagandísticas sobre la inseguridad que sólo buscan confundir al pueblo y torcer su voluntad, mediante el uso sistemático del miedo y la alarma. ¿Aceptamos este gran engaño, creyendo que nos favorece? ¿Tragamos esta gran manipulación? Porque estamos ante una agenda peligrosa que pretende hacer retroceder los derechos y las libertades, que busca el control absoluto de la sociedad y lo presenta como un logro moderno, que potencia la mirada punitiva, que desprecia al otro, si no cumple con las supuestas esencias.

En nuestra mano está revertir tanta locura. O, al menos, intentarlo. ¿Podremos confiar en esta Europa herida, a veces ausente, esta Europa sin una respuesta clara ante algunas crueldades, ante el crecimiento del poder monstruoso? Quiero creer que Europa sigue siendo un refugio para el progreso y la libertad. Quién sabe si el último. Pero el tiempo pasa y la sensación de impunidad de algunos poderes abusivos no deja de aumentar. ¿Acaso no estamos asistiendo en directo a la muerte masiva de personas inocentes, a la limitación de las libertades civiles, a la militarización de algunas ciudades en América? ¿Seguiremos apoyando el negacionismo climático? La crueldad no es abstracta. No es una idea. Quizás sea un plan.