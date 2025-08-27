Galicia vive, como tantas veces, y al tiempo, experiencias bien diversas. Por un lado, la sinrazón de los incendios, que la ha asolado en parte, como nunca, y, por otra, y como siempre, el espíritu festivo, tan propio de un Agosto que claudica, presente por doquier. Pocos, como los gallegos, somos capaces de compatibilizar realidades tan diversas, como el afrontar el dolor de lo que irremediablemente hemos perdido y, por otra parte, no dejar de ver esa posibilidad que nos otorga la vida de seguir adelante, con una sonrisa en la boca, procurando salvaguardar, en nosotros mismos, el optimismo debido.

Efectivamente, hemos visto, en nuestros parajes, el efecto de unos incendios asesinos pero, también, como, por todo nuestro territorio, se celebraron verbenas y fiestas de todo tipo; unas de carácter religioso; otras, gastronómicas... También, de condición folklórica; o de inspiración histórica, enalteciendo, en todo caso, rasgos culturales propios.

Pues bien -ahora que discurrimos por el declinar de Agosto- hoy, miércoles, podremos asistir, a las ocho de la tarde, al concierto de Los Limones en el Náutico de San Vicente do Mar. Una vez más escucharemos, con la devoción debida, la voz, tan personal e inolvidable, de Santi Santos, el líder de un grupo que cuenta con la magia de la guitarra de Alex Fernández; con Alejandro Masafret, en el bajo -magistral, en cada concierto-; y con Chuchi Crespo, al frente de una batería que alegra y acompaña, con la grandeza de un arte bien aprendido, el buen hacer de estos compañeros de viaje por el mundo del espectáculo.

Los Limones son historia, presente y, quizás, futuro en nuestra música. Nacieron en 1983 y siguen ahí, aportando, año a año, nuevos temas. Entre sus últimas canciones hay una que se titula ‘Volver a empezar’; quizás la escuchemos hoy, en un rincón tan mágico de la costa, cuando el sol nos deja. Entonces, posiblemente, Santi Santos, con esos tres grandes músicos a su lado, nos alegrará la vida anunciándonos, desde lo que su cantar dice, la venida de «un esplendoroso día». Que cesen tantos y tantos incendios y que vivamos, con gozo, un porvenir que, por serlo, siempre es incierto.