Opinión | NEGRO SOBRE BRANCO
O medio ambiente é enteiro
Só adoita ser nova de prensa o medio ambiente cando se produce unha catástrofe. É condición necesaria que afecte de forma colectiva a unha gran parte da poboación ou que conleve perdas escandalosamente cuantiosas tanto materiais como humanas. Así pasou coa DINA en Valencia, e aló foi. Hoxe só é unha nova local, escándalo político na zona e vidas truncadas para miles de persoas que van resolvendo, como poden, o seu día a día. Mais xa non se fala de planificación do territorio, de eliminar construcións nos leitos dos ríos, refacer os trazados perigosos das estradas, ou mesmo as construcións públicas doutra natureza nos mesmos lugares de risco.
Neste momento os incendios, escandalosamente potentes, ocupan unha parte poderosa da información diaria. E chega a todo o mundo que amosa a súa preocupación pola desfeita medioambiental, polas vidas perdidas ou moi perxudicadas, pola angustia sufrida polos nosos conxéneres e polas desgrazas da morte de animais de todo tipo. Mais é moi probábel que coa primeira choiva tamén pase a información deste fenómeno a mellor vida. E, non obstante, a partir de agora comeza o momento de pedir contas, de examinar a planificación feita, o cumprimento dos plans previos, as condicións de implementación dunha política florestal e económica (xeral) adecuada. Porque no medio ambiente todo está relacionado con todo e non hai desgraza ou catástrofe medioambiental que poida ser limitada a un espazo físico determinado. O colmo do ridículo informativo que encerra esa crenza de límites para o medio ambiente foi dicer que o lume pasou dunha provincia a outra !!! O lume, descarado el, atreveuse a pasar a fronteira provincial!!!
As normas legais que regulamentan disposicións medioambientais, incluídas as nacidas na UE, teñen como obxectivo garantir que as condicións de vida e saúde para os seres humanos e para os restantes habitantes do medio sexan as mellores posíbeis. Non por razón ideolóxica, como parecen argumentar os negacionistas, senón por estrita necesidade do sistema económico actual: a garantía de vida e os menores custes de produción son imprescindíbeis para sobreviver . As desfeitas medioambientais non se arranxan con medios financeiros e a reposición dun medio natural queimado, arrasado, inundado ou contaminado precisa anos e ás veces décadas de paciencia e espera con coidado. E a terra limpa, a auga caudalosa e o ar limpo son imprescindíbeis para a vida humana e para producir bens necesarios. O suporte económico que significa a reposición, así como o tempo de espera para lograr condicións de natureza igual que as preexistentes, constitúen nesta altura uns níveis de custos insoportábeis para o erario público e inimaxinábeis para os privados. Supoñamos por un momento que os titulares dos eucaliptais (que din que son moi rendíbeis) tivesen que pagar por ano/Ha unha cota para o sostemento do corpo dos bombeiros forestais. Onde iría a rendibilidade? Ou pola contra porque destinamos ano tras ano, sen visos de modificación, centos de millóns de euros dos fondos públicos para apagar incendios? Quen máis que nós vai ter que repoñer o monte ardido ao seu estado orixinal? E finalmente é decisivo que o goberno galego, que tiña e ten as competencias exclusivas de ordear, coidar, limpar ou mandar limpar, o monte, impida cunha política medioambiental adecuada o abandono actual que provoca condicións propicias para os lumes. Non é unha acusación a un partido político no goberno: é pura e simplemente amosar as evidencias. Este é un Estado autonómico. A Comunidade Autónoma galega ten competencia exclusiva na ordeación e coidado dos espazos naturais sexan quen for os titulares é competencia do goberno autonómico e o deber de exercela nas mellores condicións de gobernanza tamén.
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años