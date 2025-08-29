El Quijote del verano

He transitado por el mes de agosto, como suelo hacer, de la mano del Quijote, y, como Antonio Muñoz Molina, he regresado a esta gran novela, que principia sin duda nuestra modernidad literaria, como una cosa de costumbre, como una forma de sentir aquella polvorienta libertad de la juventud. Cuando hace unos meses Muñoz Molina publicó El verano de Cervantes (Seix Barral) me sentí feliz, porque me reconocí en él de inmediato. Un libro para mí, me dije. Bueno, somos de generaciones cercanas. Las experiencias literarias han de ser comunes, como hablé con él en alguna ocasión: lástima que no tuviera la oportunidad de hacerlo ahora.

Así que este gran ensayo de Muñoz Molina (ensayo es quizás una palabra demasiado técnica para un libro tan emocionante) me ha servido de guía y de compañía mientras regresaba al Quijote, como he venido haciendo casi cada agosto. Me sentí amparado por Muñoz Molina, que es como estar a la sombra de una higuera poderosa, como me he sentido amparado en muchas ocasiones por otros cervantistas. Por ejemplo, hace años, me hice acompañar mentalmente de un gran amigo, José María Merino, al que tanto quiero, o, por mejor decir, de aquel libro suyo que salió en Reino de Cordelia, A través del Quijote. No faltan cicerones para atravesar el mundo cervantino.

El Quijote nos construye porque cada vez que lo leemos hallamos algo nuevo. Es un libro que no se acaba nunca, que nos invita a continuas salidas al camino, pues allí es donde está la aventura y la novedad. O sea, la vida. Y la libertad. Entiendo que Muñoz Molina haya querido escribir un libro lleno de pasión sobre el gran libro, que es en realidad un texto dedicado también a su propia vida, un memoir en el que su existencia, y la nuestra, se ve reflejada en este espejo literario que en verdad sirve para cualquier tiempo.

Y, aunque hay momentos de análisis profundo en el ensayo de Muñoz Molina, no es menos cierto, como él dice, que leerlo en verano tiene algo de consolación, de ejercicio de días de asueto, sin mayores propósitos que el disfrute, como cuando uno sale a correr o a montar en bicicleta. Así es el Quijote: una pócima para la felicidad y un trago de agua fresca en tardes de agosto.

Don Quijote y Sancho avanzan, hablan sin cesar, nos atrapan con una narrativa intensa que atiende a todo lo que pasa, que nada desdeña, primero en secuencias breves, anécdotas del camino, molinos y gigantes, galeotes y cabreros, pero pronto la novela se va poblando, se gentrifican las ventas donde crece el equívoco y donde la realidad ruda y doméstica choca con la mirada distinta de don Quijote, ese ojo en el que anida la mirada literaria, lo que otros no ven, capaz de imaginar una libertad y un mundo nuevo, a pesar de las incomodidades del campo y del gran vacío que casi siempre les rodea.

Me gustó ver que Muñoz Molina descubrió el Quijote en una edición carcomida muy antigua, publicada por Calleja, con hojas de color hueso. Es la misma que mis padres tenían en casa, y en la que yo me inicié en el libro de adolescente. Aquella vieja emoción de tocar y sentir los libros. Muñoz Molina va contando cómo lee el Quijote en el verano polvoriento, y su ensayo acompaña mi lectura, quizás para olvidar este agosto terrible. Me acordé del gran traductor y galleguista oxoniense John Rutherford, que, me contó tantas veces, tradujo el Quijote al inglés también en verano, en sus veranos de Ribadeo, bajo la sombra de una higuera. Cervantes es un hombre para todas las estaciones. Pero Don Quijote es para el verano.