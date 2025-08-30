Opinión | Con sentido común
Libertad religiosa e inmigración
La prohibición de una celebración religiosa musulmana en un recinto deportivo de Jumilla, los sucesos de Torre Pacheco y los actos delictivos relacionados con inmigrantes han creado un intenso debate este verano.
La Conferencia Episcopal reaccionó de forma inmediata, manifestando que se unía a la Comisión Islámica Española, porque la Constitución (Art.16.1) ampara la libertad religiosa y de culto.
La reacción de Abascal ha sido torticera: «No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia». ¿Olvida Vox que el artículo 1º de sus estatutos contempla «el respeto a la Constitución»? ¿Qué postura adoptarán sus numerosos afiliados católicos? ¿Le consienten todo a Abascal? Incoherencia de Vox, una vez más.
La inmigración se utiliza como arma contra el adversario político, cuando es un problema de España y de la UE, que hay que resolver con sentido común y al margen de ideologías.
Numerosos cargos del PP se desentienden de las directrices del partido: ahí está Jumilla y el acuerdo con Vox. Desde Madrid deberían explicar con claridad y contundencia la postura oficial sobre este asunto.
La identidad de Europa se asienta sobre la cultura judeo cristiana. La fraternidad –solidaridad o humanitarismo, lo llamarán otros– no está en oposición con defender la llegada ordenada de inmigrantes y exigirles respeto a la legislación del país de acogida.
Quienes dicen actuar por humanitarismo, consienten la llegada masiva e ilegal de inmigrantes, los abandonan a su suerte y mantienen una legislación que les impide trabajar, son menos progresitas, solidarios y humanitarios de lo que ellos se consideran.
Los que piden orden y respeto a las leyes no son ni ultras, ni racistas, ni fachas, ni extremistas ni radicales.
El FRONTEX tiene como misión la vigilancia y defensa de las fronteras de la UE y de los países del Área Schengen. ¿Por qué España no pide su intervención?
Naturalmente, para paliar los movimientos migratorios masivos es necesaria también una acción de cooperación internacional, directa, eficaz y controlada, con los países de origen; pero nadie renuncia a vivir menos bien para que otros vivan un poco menos mal. Una más de las muchas incoherencias de la civilización actual.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia