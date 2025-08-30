Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Con sentido común

Alfonso García

Alfonso García

Notario jubilado

Libertad religiosa e inmigración

La prohibición de una celebración religiosa musulmana en un recinto deportivo de Jumilla, los sucesos de Torre Pacheco y los actos delictivos relacionados con inmigrantes han creado un intenso debate este verano.

La Conferencia Episcopal reaccionó de forma inmediata, manifestando que se unía a la Comisión Islámica Española, porque la Constitución (Art.16.1) ampara la libertad religiosa y de culto.

La reacción de Abascal ha sido torticera: «No sé si su posición es por los ingresos públicos que reciben o por los casos de pederastia». ¿Olvida Vox que el artículo 1º de sus estatutos contempla «el respeto a la Constitución»? ¿Qué postura adoptarán sus numerosos afiliados católicos? ¿Le consienten todo a Abascal? Incoherencia de Vox, una vez más.

La inmigración se utiliza como arma contra el adversario político, cuando es un problema de España y de la UE, que hay que resolver con sentido común y al margen de ideologías.

Numerosos cargos del PP se desentienden de las directrices del partido: ahí está Jumilla y el acuerdo con Vox. Desde Madrid deberían explicar con claridad y contundencia la postura oficial sobre este asunto.

La identidad de Europa se asienta sobre la cultura judeo cristiana. La fraternidad –solidaridad o humanitarismo, lo llamarán otros– no está en oposición con defender la llegada ordenada de inmigrantes y exigirles respeto a la legislación del país de acogida.

Quienes dicen actuar por humanitarismo, consienten la llegada masiva e ilegal de inmigrantes, los abandonan a su suerte y mantienen una legislación que les impide trabajar, son menos progresitas, solidarios y humanitarios de lo que ellos se consideran.

Los que piden orden y respeto a las leyes no son ni ultras, ni racistas, ni fachas, ni extremistas ni radicales.

El FRONTEX tiene como misión la vigilancia y defensa de las fronteras de la UE y de los países del Área Schengen. ¿Por qué España no pide su intervención?

Naturalmente, para paliar los movimientos migratorios masivos es necesaria también una acción de cooperación internacional, directa, eficaz y controlada, con los países de origen; pero nadie renuncia a vivir menos bien para que otros vivan un poco menos mal. Una más de las muchas incoherencias de la civilización actual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents