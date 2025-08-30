Trump desafía a Venezuela

Dos grandes egos políticos ocupan estos días los titulares de los principales medios de comunicación de América y Europa. Donald Trump y Nicolás Maduro están dispuestos a perfilar aún más las siempre complejas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. El primero, con acciones y decisiones que a veces aparentan precipitadas, y más destinadas a la galería que a buscar una solución efectiva a la situación de extrema necesidad que vive el país caribeño. El segundo, aprovechando cualquier acción que provenga de la gran potencia norteamericana para ampliar su aparato propagandístico, reforzar su política antiimperialista, y rediseñar su lucha populista contra supuestos complots extranjeros; todo ello, a fin de perpetuarse en el poder bajo el pretexto de defender su deteriorada patria. Tanto Trump como Maduro consideran que el mejor modo de llevar a cabo sus políticas es a través del uso de la fuerza y la exhibición de poder. La diferencia es que uno actúa desde la legitimidad de un mandato democrático avalado por la mayoría de los ciudadanos del país al que representa, mientras que el otro lo hace desde un régimen dictatorial que no atiende a los deseos del pueblo, vulnera los principios de justicia y libertad, y manipula procesos y resultados electorales.

Aun así, Donald Trump debe ser cuidadoso, de forma que evite caer en los errores en los que incurre una y otra vez Maduro. Me refiero a la obsesión del venezolano con supuestas conspiraciones destinadas a acabar con su persona, con la revolución bolivariana, o con el legado chavista de su país. Toda esta propaganda no ha tenido, hasta ahora, base de realidad alguna (el propio Trump accedió a intercambiar prisioneros políticos y a renovar la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela). Sin embargo, el hecho de que sea Trump el que haya tomado ahora la decisión de desplegar tres destructores, casi 4.000 marines, aviones espía P-8, y un submarino de guerra cerca de las costas venezolanas, e incluso que el Departamento de Justicia haya doblado hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información en torno al perfil de ilegalidad que rodea a Maduro, le da alas al presidente de Venezuela. Las acciones de intimidación o de presión por parte de EE.UU. deberían estar acompañadas de más datos y pruebas en torno a los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, incluso a través de sus supuestos lazos con el conocido como Cártel de los Soles (en alusión a los soles dorados que adornan los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana).

Con todo, los informes del FBI y de la propia CIA apenas han trascendido, por lo que esa trama de altos mandos políticos y militares que facilitan el tránsito de la droga desde Colombia hacia EE.UU. y Europa vía Venezuela (con la ayuda de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, y del propio cártel mexicano de Sinaloa), sigue siendo negada por el Gobierno venezolano ya desde la época de Hugo Chávez; por mucho que la propia mano derecha de Chávez y Maduro, el todopoderoso ministro Diosdado Cabello, haya sido vinculado con esta trama delictiva por la agencia antidroga DEA. Y es que las acusaciones hay que probarlas, para que no pierdan ni fuerza ni legitimidad. De lo contrario, revierten en beneficio del que se presenta como acosado y víctima. No en vano, Maduro dice haber ordenado armar a 4,5 millones de milicianos, combatientes, reservistas y activistas para proteger la soberanía y las fronteras de Venezuela (incluso con patrullas navales) frente a lo que define como una grave «agresión».