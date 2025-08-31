Los MENAs siguen esperando

La reubicación y distribución de MENAs ha generado gran polémica y contrariedad en la mayoría de las Comunidades Autónomas, hasta el punto de que muchas han recurrido la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Esto es así porque consideran las administraciones autonómicas que los criterios utilizados por el Gobierno, para redistribuir los menores que aguardan hacinados en Canarias su traslado al resto del territorio español, son convenencieros, y perjudican especialmente a las regiones gobernadas por el Partido Popular. Sin embargo, dos territorios regidos por el PP, como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solicitan esa reubicación solidaria debido a la situación de saturación en la que se encuentran, la denominada «contingencia migratoria». Lo cierto es que, para ordenar el sistema solidario de acogida, el Gobierno ha tenido en cuenta una serie de nociones y ponderaciones previas.

Por un lado, está el concepto de capacidad ordinaria que tiene cada región. Esta capacidad se calcula atendiendo a una serie de criterios relacionados con el número de habitantes, la tasa de desempleo, la renta per cápita, el esfuerzo previo de acogida, el carácter del territorio en términos de insularidad, dispersión poblacional, o situación fronteriza, etc. De esta combinación de datos se infiere la capacidad de cada Comunidad Autónoma para acoger a los menores solicitantes de asilo. Así, por ejemplo, Andalucía aparece a la cabeza con 2.827 plazas, seguida de Cataluña con 2.650, de Madrid con 2.325, Comunidad Valenciana 1.767, Galicia 886, o Castilla y León con 783 plazas, entre otras. Pero también Baleares, pese a su inminente saturación, debe disponer de 406 plazas. Con todo, esto no significa que sean éstas las regiones que más migrantes tengan que acoger. Y aquí surge la polémica.

Existe una regla general que plantea una base de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Pero si alguna Comunidad está por encima de esta ratio, se reajusta el reparto. Ésa es la razón aparente por la cual el País Vasco y Cataluña pueden eximirse de la responsabilidad del reparto (pese a su músculo económico y financiero), debido a que superan dichas cuotas de acogida, y también gracias a su supuesta implicación previa con los MENAs. Lo cierto es que las regiones donde se asientan los dos principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el País Vasco y Cataluña, son precisamente las que no se verán forzadas a aumentar su nivel de acogida, pero podrán hacerlo si lo desean (en el caso de Cataluña, en la que gobierna el PSC de Salvador Illa, sería lo coherente y esperable).

Entretanto, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana serán los territorios que deberán recibir un mayor número de migrantes; a saber: 677, 647 y 571, respectivamente. Esto demuestra, al menos, dos cosas. Por un lado, la necesidad de un gran pacto de Estado también en materia migratoria (recordemos que el PP ya le presentó sin ningún éxito a Sánchez su propio plan migratorio). Por otro, la incapacidad del Gobierno para gestionar una crisis que, como dictó el propio Tribunal Supremo en tres autos, es responsabilidad en primera instancia del mismo Gobierno central (el cual, en cinco meses, sólo ha sido capaz de ocuparse de 30 de los 1.000 menores que están bajo su directa responsabilidad). Hablamos, en general y, en definitiva, de apenas 4.000 menores llegados a un país de casi 50 millones de habitantes, a los que hay que dar cobijo y atender dignamente, como dictan, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta la propia Constitución Española.