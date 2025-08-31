Opinión | Res Pública
O estraño caso da economía galega
Marchei de vacacións escribindo neste xornal sobre a excelente dinámica do Produto Interior bruto (PIB) per cápita de Galicia no que levamos de século. Ningunha comunidade autónoma mellorou tanto coma nós dende o ano 2000. Pasamos do posto décimo quinto ao noveno; de menos do 79% da media ata case o 93%. O titular sorprendeu ata o punto que, estando xa na praia, tiven que explicar en dúas ocasións distintas este resultado. Xa que logo, semella necesaria máis pedagoxía. A elo vou.
A idea fundamental é que Galicia converxeu porque foi quen de medrar ao mesmo ritmo que a media española sen que a poboación aumentara como no resto de España: ao redor dun 20%. Este resultado é extraordinario e convirte a Galicia nun dos dous casos máis notables en positivo. O outro é Madrid.
O gráfico axuda a contextualizar. Nel represéntase a ganancia ou perda do peso económico de cada Comunidade Autónoma en España desde 2000 ata 2023: as que se sitúan en positivo é porque medraron máis que a media española e as que están en negativo medraron menos. Só catro gañan peso, salientando claramente a Comunidade de Madrid; que tamén é a que máis poboación gaña. É rechamante que a consolidación do Estado autonómico non foi quen de compensar as forzas centrípetas. En quinto lugar aparece Galicia, que nin gaña nin perde, como si fan as restantes doce, incluíndo a Cataluña e País Vasco.
O sorprendente do caso galego é que foi quen de medrar igual que España cunha poboación total estancada e avellentada, co que elo significa en termos de clientes e oferta laboral. A explicación atópase na forte apertura cara ao exterior. As empresas galegas atoparon fora os clientes e os traballadores que precisaban, mantendo os servizos centrais aquí.
O normal tería sido que a esa perda de peso demográfico de Galicia (só Castela e León perdeu máis) fose da man da perda de peso no PIB, como ten ocorrido en Castela e León, en País Vasco e en Asturias, que son as tres que máis peso perden en poboación xunto a Galicia. E como ocorreu tamén en Galicia entre os anos 1975 e 2000.
Porén, trabucariamos se ese bo desempeño relativo no pasado inmediato fainos pensar que todo está feito. Porque vai ser moi difícil que poidamos repetir as cifras nos seguintes vinte e cinco anos se non afrontamos o desafío demográfico. Necesitamos que veña xente nova a Galicia; e que a mocidade galega conte cunhas condicións obxectivas máis favorables para decidirse a ter fillos. Non pasa nada porque a poboación de Galicia se manteña ao redor dos 3 millóns de persoas, pero si o é que a idade media siga aumentando sen límite. En 2000 era de 42 anos. Hoxe está por riba dos 48, unha das máis altas do Mundo. Hai moito que facer.
