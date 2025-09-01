Fernando Campo Sobrino (1886–1956 )

Comienzo dando una noticia importante: el escultor Fernando Campo Sobrino le realizó un busto a su amigo Castelao en Madrid en 1910. Permaneció durante décadas en la casa familiar de Castelao en Rianxo, y fue expuesto, una sola vez, en la Exposición dedicada al escultor (Pontevedra, 27 de junio de 1886–Madrid, 24 de octubre de 1956 ) en el Museo de Pontevedra, en agosto y septiembre del 2002. Existe Catálogo. Muestra una dedicatoria: «A mi querido paisano y amigo Castelao». Actualmente sigue guardado, con muebles y demás, en la casa de Castelao, que por supuesto, debería ser convertida en la Casa-Museo del ilustre rianxeiro. No sé a qué esperan . Deben ser cosas de la política, que se entromete torpemente en las cosas de la Cultura.

Existe un imaginario social y de la época en todo el hacer artístico de Fernando Campo, y que puede ilustrar muy bien capítulos enteros y de personajes de la historia de Pontevedra, de Galicia y de España. Señalo los siguientes retratos en busto : Manuel Quiroga, María Luísa García Solís, Emilia Pardo Bazán, Estanislao Durán Civeiro, María Mendoza Babiano y Méndez Núñez, Eduardo Vicenti Reguera, Ángela Varela Santamaría de Temes, Marquesa de Atalaya Bermeja y Condesa del Valle de Oselle, Ramón González Fernández, Casto Sampedro y Folgar, Daniel de la Sota, Estanislao Durán David, el alcalde Hevia, el conde de Bugallal, el marqués de Riestra, Alfonso XIII… Dentro de la escultura pública nombro el monumento al médico Enrique Marescot, el monumento a Eduardo Vicenti , y la placa conmemorativa del escultor Gregorio Férnández, ejecutado en Roma en 1914. También tiene obras dentro de la escultura religiosa. Como ejemplo, colaboró con varias esculturas para el retablo de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana, Cuba , en 1927. Colaboró con él el reconocido escultor José Capuz.

Existe un aspecto en Fernando Campo que interesa resaltar, pues reúne en él al artista, en la mayor parte, al empresario y al industrial. Me refiero a que el escultor pontevedrés creó en Madrid entre 1919 y 1920 una fábrica de muñecas y juguetes que bautizó como Casa Campo, y que fueron premiados en exposiciones y concursos. Duró unos 20 años. Fue Medalla de Plata en la Primera Exposición Nacional del Juguete. Fue el artífice de modelos tan famosos, en su época, como Pichi y el muñeco Gutiérrez. Aquí reside el creador absoluto, puro, porque mientras sus bustos y monumentos se basaban en personas reales que posaban ante él, aquí nada existía ante él, tan sólo su cabeza iluminada, creadora. Y sin duda fue una inventiva que agradaba a su clientela, con sus creaciones llenas de ternura y humor. La fábrica la tenía en Bravo Murillo, 52. Su arte lo señaló en que eran muñecos caricaturescos y artísticos, con una deformidad o exageración muy cercanos a lo cómico. Un modo total de expresionismo.

Al tocar el tema de la influencia, capital porque explica el fenómeno de la creación, cito a Italia como su hermosa y permanente atracción e interés. Seguro que fue referencia perenne en él. Había sido pensionado para estudiar escultura en Roma con una Beca de la Diputación de Pontevedra. Allí asiste a las aulas en la Academia de España en Roma, donde también gozó del trato con otros artistas españoles. Visita Florencia, Nápoles y Bolonia y le va a quedar un gusto por lo clásico que va a impregnar su obra posterior. Es muy alabado por toda la prensa romana su grupo titulado Protección, que hoy se puede ver en el espacio creado para él en el Museo de Pontevedra.

En su etapa pontevedresa, intensa, fructífera y variada, va a surgir una obra en colaboración con Federico Alcoverro, catedrático de Dibujo del Instituto, y fue la decoración en 1911 del Café Méndez Núñez con un planteamiento de aire modernista. Fernando Campo se encargó de los relieves en yeso. Por desgracia este café ya no existe. Este local reunía a toda la inquietud y creatividad pontevedresas. En vez de repetir pesadamente a figuras archiconocidas, lo que hay que hacer es reivindicar figuras valiosas, y que han aportado, y que por diversas circunstancias no son muy conocidas como deberían ser.