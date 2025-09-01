El limitado derecho a la vivienda

Desde hace unos años, el tantas veces mencionado derecho a la vivienda aparece relacionado con la frase crisis de la vivienda. Lo cierto es que una de las cuestiones más elementales para dignificar al ser humano, como es tener un techo bajo el que cobijarse y en el que poder formar una familia, se ha convertido en un verdadero problema social, cultural y político en España. Pese a que el derecho a la vivienda aparece mencionado en la Constitución Española, concretamente en el artículo 47, éste no está contemplado en nuestra Carta Magna como un derecho fundamental, sino como un principio rector que ha de ser priorizado desde el ámbito de la política social y económica de los gobiernos y las administraciones afectadas. Así, por un lado, el mencionado artículo señala que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Sin embargo, continúa señalando que «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».

Y es que el artículo 47 está incluido, de hecho, en el Capítulo III del Título I, donde se contienen los «Principios rectores de la política social y económica»; pero no en el Capítulo II, donde se especifican los denominados «derechos fundamentales» que, por ser tales, sí pueden incluso ser reclamados ante los tribunales. Quizá por ello nuestros políticos no han hecho todo lo posible para solucionar un problema que se ha vuelto estructural; y se limitan a hablar de futuras soluciones e hipotéticas acciones que nunca terminan de aplicarse. Con todo, deben recordar nuestros servidores públicos que la Constitución Española sí les obliga a actuar de manera programática y efectiva, en tanto que obliga al Estado, así como a las Comunidades Autónomas, a desarrollar políticas de vivienda, ordenación del territorio, control del suelo, y gestión urbana, destinadas a hacer factible el principio rector del derecho a la vivienda. Y no olvidemos que un reciente informe de OBS Business School, señala que «el 45% del precio de la vivienda lo determina la política». Es aquí donde debemos ubicar el papel de la sociedad.

Los ciudadanos sí tienen derecho a exigir a nuestros legisladores políticas públicas activas que propicien el acceso a un hogar efectivo y digno. De ahí la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda; una norma que, si bien evidencia el deseo de ampliar el suelo destinado a vivienda protegida, contempla la ampliación de las denominadas viviendas sociales, e incide en la limitación de los precios (incluso de las viviendas en alquiler, especialmente en las conocidas como ‘zonas tensionadas’), también ha recibido severas críticas debido a la incertidumbre jurídica que genera; por violentar el derecho a la propiedad privada; por provocar incluso el aumento del precio de los pisos en según qué zonas aparentemente tensionadas; por no reducir el problema de la ocupación ilegal; por dificultar los desahucios; por invadir competencias autonómicas; y hasta por desincentivar la inversión urbanística tanto nacional como extranjera. Por eso es tan necesario un gran pacto de Estado; para combatir una crisis de la vivienda que deriva del precio al alza del alquiler y de la vivienda en general; de un déficit aproximado de 600.000 viviendas; de la escasez de suelo y vivienda pública; de la lenta y excesiva burocracia administrativa y urbanística; de la parsimoniosa concesión de las licencias; y del desequilibrio entre unos salarios que siguen siendo excesivamente bajos frente a un coste de la vida que continúa encareciéndose.