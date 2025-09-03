Entre las lecturas de este verano que ya acaba ocupa un lugar importante un libro. Se titula “La Radio Informativa en España. De la censura a la libertad”. Quien lo escribió es Domingo González González, forjado a lo largo de casi cuarenta años en ese mundo grandioso del periodismo, con la radio como telón de fondo y la prensa escrita como refugio en el que plantear su opinión, siempre con la tarea informativa como primer objetivo.

Son cuatro los grandes temas que aquí se tratan. Se denominan así: La radio informativa llega a España en 1977; La explosión de la radio informativa; La radio es diferente; El periodismo de investigación. Desde este desglose su autor hace un trabajo riguroso, bien escrito, con un lenguaje que tiene la eficacia, y el ritmo, de quien está acostumbrado a desarrollar su quehacer ante un micrófono.

Nos habla Domingo González de una realidad que hemos vivido y la explica desde la perspectiva de quien ha trabajado, con cargos relevantes, en Radio Nacional de España y es conocedor de todos sus entresijos. Es didáctico y también profundo en lo que enuncia. Está la publicación repleta de sabias apreciaciones que debieran de ser leídas, y asumidas, por quienes pretendan dedicar su vida al mundo de la radio y, en general, al buen periodismo que, por serlo, supervivirá a las modas de un tiempo cualquiera.

En estos tiempos en los que la información está, usualmente, contaminada por la opinión, más o menos sesgada, cabe plantearse hasta dónde y cómo cabe manejar la idea de la libre expresión cuando quien está ante el micrófono tiene, ante todo, el deber de informar, con lo supone – sobre todo si se trabaja en medios públicos- de la obligación de partir de criterios en los que el valor de la objetividad ha de imperar en cierto modo.

Hemos pasado, y para bien, de la censura a la libertad, es verdad, pero cabe preguntarse si, con ella, hemos progresado, como se debiera, a la hora de informar, con lo que ello significa. Hay, qué duda cabe, margen de mejora y, a la hora de hacerlo, poner en valor lo hasta ahora hecho es un oportuno camino a valorar. Y este libro aporta luces al respecto a tener en cuenta.