Échale la culpa al Boomer

Al revés que en la famosa canción, el primer ministro francés, François Bayrou, ha decidido que los culpables de la deuda de Francia son otros y no quienes han gobernado el país durante décadas. La derecha francesa ha encontrado un nuevo chivo expiatorio para los males del país, después de agotar el filón de los inmigrantes a los que acusan de aprovecharse de las ayudas sociales, ahora son los jubilados los aprovechados.

Los más de 17 millones de pensionistas franceses no dieron crédito cuando el primer ministro les recriminó, en una entrevista televisada, haber endeudado al país a costa de la joven generación de activos. Para mayor escarnio utilizó el término boomer con toda su carga despectiva cuando dijo: “los jóvenes franceses deberán pagar la deuda durante toda su vida, y se ha conseguido hacerles creer que habría que aumentarla más, todo para el confort de algunos partidos políticos y el confort de los boomers, que creen que todo va bien.”

Bayrou se sumaba con esta frase asesina a la guerra generacional que arrasa en las redes sociales. Los nacidos entre 1945 y 1965, la generación del Baby Boom, es el blanco de burlas y reproches lanzados por un personaje ficticio llamado Nicholasquipaie -traducción: Nicolás Paganini-. Representa al contribuyente treintañero asfixiado por los impuestos para financiar “el tren de vida de los boomers”, una lectura de la realidad calcada de la narrativa de la derecha francesa sobre el despilfarro del dinero público.

De modo que para salir del atolladero de la deuda de 67.000 millones de euros prevista para 2025 (114% del PIB), el primer ministro de Emmanuel Macron quiere economizar 44.000 millones el año próximo, y que sean los boomers quienes se rasquen el bolsillo. Bayrou propone congelar las pensiones y suprimir la deducción fiscal del 10 % actual por una cantidad fija, pero rechaza la tasa Zucman que gravaría los patrimonios superiores a 100 millones de euros.

Para ganarse las simpatías de los jóvenes electores no dudó en enemistarse con su electorado tradicional; el 70 % de los mayores de 65 años votó por Emmanuel Macron en 2022.

Para la mayoría de los boomers, los reproches que se les hacen son injustos, aducen que cotizaron y pagaron sus impuestos religiosamente, que muchos trabajaron más de los 42 años requeridos y que en su época no existían las 35 horas semanales, ni los días libres por las horas trabajadas de más, ni las rupturas pactadas de contrato que permiten cobrar el paro y la indemnización, como si un despido se tratara. Los jubilados indignados recuerdan que ellos no pudieron teletrabajar los miércoles -día sin escuela- ni los viernes, y que tampoco disfrutaron de las ayudas sociales actuales.

Las acusaciones de Bayrou, que el día 8 seguramente perderá la confianza del Parlamento, parece más una burda maniobra de despiste que una solución al problema de la deuda. Después de todo fueron los políticos quienes engrosaron la deuda pública con sus ofertas electorales, los boomers se limitaron a votar y a cumplir su parte del pacto.

Romper ahora la baraja con las pensiones es no querer admitir un fracaso, el de no haber sido capaces de impulsar la creación de empleo, a pesar de que el Estado francés gasta 211.000 millones de euros anuales en subvencionar a las empresas con ese fin.

Romper la baraja es reconocer estrepitosamente la falta de imaginación política para proponer a la sociedad francesa un modelo que garantice la solidaridad entre generaciones y no la división y la cizaña para salvar la cara.