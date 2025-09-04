Así no, Alberto

Alberto, estás metiendo la pata justo en el asunto en el que yo creía que no la ibas a meter nunca. El reconocimiento de la autonomía de gobierno a las nacionalidades y regiones deriva de que también se reconocen sus singularidades; no todas tienen los mismos problemas o en sus mismos grados. Por eso, según cuáles sean, puede que deban enfrentarlos de distinta manera. Si no fuese por esto, no hubiese pagado la pena haber instaurado el Estado Autonómico. Coordinados, sí, solidarios, aún más, pero cada uno según le vaya.

No entiendo, pues, cómo es que ordenas a los presidentes autonómicos del PP que adopten el mismo comportamiento en cualesquiera que sean los temas que deban afrontar. Por ejemplo, no en todas las comunidades afectadas recientemente por los incendios forestales pueden ni deben habilitarse las mismas políticas de prevención y atención de los mismos. En algunos casos ni siquiera es equivalente su propio paisaje. ¿Por qué les dices que se dejen de singularidades y asuman todos a una, sin matices, con el mismo guion, tu propia lucha contra Sánchez?

Otra: con la asunción por parte del Estado de parte de la deuda acumulada por las Comunidades Autónomas, aunque tenga distinta dimensión debido a las diferentes condiciones en que fue suscrita o las que cada cual reúna para sostener sus gastos es de interés y conveniencia para todas: Reducen cargas financieras y disponen de más fondos para sus políticas. ¿Por qué, pues, las obligas a renunciar a ello con la disculpa compartida de plantarle cara a los «separatistas»? Claro que ellos, claudicantes, acatan.

Hay más temas, eh. Basta repasar los periódicos, incluidos los que tenéis de mano. Pues ya me dirás de qué va esto. ¿Quieres que quede claro que el que manda eres tú? ¿No sabes mandar como es debido en un país diverso? ¿Tú mismo, cuando eras presidente de la Xunta, doblarías de ese modo el espinazo? Lo dicho, Alberto, no te entiendo. Desengáñate: Sánchez no es el único y quizá ni siquiera el más importante de los problemas de España. Y uno de ellos, si sigues así, puede que también acabes siéndolo tú.