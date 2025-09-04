Opinión
Armani, el rey que no abdicó
Merece el respeto de quien ha vestido el último medio siglo de Occidente, solo atemperado por las acusaciones de explotación laboral en vísperas de su desaparición
Giorgio Armani es uno de los escasos ejemplos de un talento extraordinario no solo recompensado económicamente, sino desplegado a través de una laboriosidad vertiginosa, por no hablar de la independencia de la marca con su nombre creada en los años setenta.
Quien repase los modelos con su firma en las últimas pasarelas de los Oscars, no conseguirá encajar la sensación de plenitud con un creador octogenario y nonagenario, pero irreductible. La admiración de lo sobrehumano exige el descenso a la cotidianeidad, así que evocamos una frenética jornada del diseñador en Milán, previa a una velada en su palacete italiano con aire versallesco, nada que ver con su lujoso apartamento de Manhattan o su mansión con vocación de cabaña sobre el Caribe.
Armani está agotado, así que elige un sillón cómodo de su salón milanés, y se coloca una manta sobre las piernas como cualquier jubilado de su generación. Mira al frente, donde se yergue una pantalla de las pulgadas suficientes. Se apagan las luces, se enciende el televisor, y aparece el capítulo correspondiente de ‘The Crown’. La moraleja vulgar es que puedes disfrutar de las mismas experiencias que un magnate por mucho menos dinero. La invitación al titular del obituario remarca que ha muerto un rey que nunca abdicó, y que apeló al misterio en la zona VIP de la discoteca o de su club de baloncesto.
No tenía la biblioteca de Lagerfeld ni la ansiedad trascendente de Saint Laurent. Se inventó a sí mismo al arrancarle las hombreras a una chaqueta en ‘American Gigoló’, donde Richard Gere y Lauren Hutton siguen siendo sus Adán y Eva particulares con permiso de Sofía Loren, arquetipos de un futuro en el que se hubiera consagrado al diseño de seres humanos. Al saltar del exterior corporal al interior residencial, difundió el matiz sedante exacto para el trámite entre la vigilia y el sueño, el color ‘greige’ obtenido por inhibición cromática. Armani merece el respeto de quien ha vestido el último medio siglo de Occidente, solo atemperado por las acusaciones de explotación laboral en vísperas de su desaparición.
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Negreira retrocede al Románico durante tres días en su edición más musical
- Ni Combarro ni Baiona: este es el pueblo más bonito de las Rías Baixas según la revista Viajar