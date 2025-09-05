Pedro Sánchez acaba de crear la Agencia del Cambio Climático, adscrita al ministerio de la Memoria Histórica. Su objetivo es proceder a un reparto equitativo de las catástrofes que se ensañan con España, pese a sus acendrados catolicismo y hombría de bien. En concreto, el Gobierno ha anunciado que distribuirá los incendios forestales de 2026 entre las comunidades autónomas.