Pedro Sánchez acaba de crear la Agencia del Cambio Climático, adscrita al ministerio de la Memoria Histórica. Su objetivo es proceder a un reparto equitativo de las catástrofes que se ensañan con España, pese a sus acendrados catolicismo y hombría de bien. En concreto, el Gobierno ha anunciado que distribuirá los incendios forestales de 2026 entre las comunidades autónomas.
Tribuna
El Gobierno distribuirá los incendios forestales de 2026 entre las comunidades autónomas
Temas
Últimos vídeos
-
Opinión
El Gobierno distribuirá los incendios forestales de 2026 entre las comunidades autónomas
-
Mundo
Putin sobre las tropas extranjeras en Ucrania: "Si aparecen allí tropas, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos"
-
Sucesos
Detenido un hombre por su presunta implicación en el crimen de una mujer en Lloret de Mar
-
Sociedad
Así reacciona una leona del zoológico de Oregón cuando descubre una cámara oculta