Ranking de Shangai, universidades públicas y privadas

Ha habido diferentes lecturas del ranking the Shangai de Universidades, dependiendo de quién las hiciese. Algunos ponen el acento en que no hay ninguna Universidad española entre las primeras cien, acentuando un dato negativo para ellas. Otros ponen el acento en que hay 36 entre las mil primeras, número superior al que tiene destacados países como Francia o Japón. De las 36, 35 son públicas. El dato muestra que casi todas las públicas tienen un nivel aceptable, lo cual es muy positivo. No ha sido comentado que de las 36, solo una es privada, la de Navarra. Es decir que de las más de cuarenta privadas solo una esta entre las mil mejores.

Este dato debería hacer reflexionar sobre la creación de Universidades privadas en los últimos años y su nivel de calidad. Se debería exigir un nivel de calidad razonable con parámetros fácilmente medibles. La aprobación de una ley y su puesta en marcha es imperiosa. Cada vez se tiene más la impresión que hay Universidades privadas en que basta con pagar para obtener el título. Encima estas Universidades pueden mostrar un índice de éxito superior a cualquier otra. Sus estudiantes no tienen fracaso alguno dada la nula exigencia.

Las estadísticas indican que la media de hora de clases semanales que da un profesor en la Universidad privada española es cerca del doble que el profesor de una pública. Esto indica no solo que no hace investigación, sino que es muy díficil que explique con un nivel de calidad.

El debate no debería ser Universidad pública o privada, sino buena o mala Universidad, ya sea pública o privada. Una Universidad privada buena debe ser bienvenida y provocaría una sana competencia. En España hay Universidades privadas con prestigio en alguno de sus Centros como la de Comillas, la de Deusto y la Raimon Llull, además de la de Navarra ya mencionada. Todas ellas enriquecen el panorama universitario español, aunque quizás deberían mejorar su investigación

Respecto a las Universidades gallegas hay una, la coruñesa, que no aparece entre las mil mejores. El anterior rector hizo esfuerzos importantes para mejorar la investigación que se realizase en ella. Sin embargo, para mejorar una Universidad es necesario proseguir una trayectoria a lo largo del tiempo. A veces se piensa que con una titulación se arreglan las cosas. La experiencia dice que lo más importante de una titulación es el profesorado, profesorado que tiene que estar formado a lo largo de muchos años. No se puede improvisar de la noche a la mañana. Se confunde Universidad con academia, es decir sitio donde se dan clases.

La Universidad de Santiago aparece la primera de las gallegas entre la 500 y 600 mejores del mundo, (entre la 300 y 400 del mundo occidental) y entre la 11 y 15 de las mejores españolas, mostrando la calidad de la institución. Su clasificación es notable. A veces no se es consciente del valor de la institución. Hay que cuidarla porque es una ventana importante abierta al conocimiento y a la creación.

Por cierto la infanta Sofía va a estudiar en el Forward College, institución universitaria extranjera que no figura entre las mil primeras Universidades, eso sí, dan una educación concentrada en conseguir una buena apariencia. Muchos piensan que de irse fuera a estudiar, se hiciese en una prestigiosa.