Sánchez buscó alivio en Starmer

La reunión del pasado miércoles entre Pedro Sánchez y Keir Starmer en Londres constituye una medida estudiada por la Moncloa, y gestada ya desde la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) celebrada en Oxford en julio de 2024. El objetivo perseguido era contrarrestar el desprestigio exterior en el que ha caído el presidente español, cuya imagen internacional se ha visto deteriorada debido a su actitud perturbadora frente a la OTAN; y también al hecho de haber asumido decisiones unilaterales y a veces contrarias a los deseos de la UE en lo referido tanto al conflicto entre Israel y Hamás, como al acercamiento español a China y a otros regímenes dictatoriales de América Latina contrarios a los valores de democracia y libertad que defendemos en Europa. Pese a las notables diferencias entre ambos mandatarios ‘supuestamente’ socialdemócratas, Sánchez afirma estar “muy alineado y en sintonía con Starmer en los debates globales”, lo cual demuestra su deseo de relanzar su imagen exterior. En todo caso, hablamos de la primera visita oficial de Pedro Sánchez a Reino Unido desde que el madrileño asumió la presidencia en 2018; y también ha sido la primera ocasión en la que Sánchez pudo reunirse con el primer ministro laborista en Downing Street.

Con esta visita, el Gobierno de España también pretendía avanzar en el acuerdo sobre Gibraltar para eliminar los controles fronterizos entre La Línea y Gibraltar en 2026; pero son muchas las incógnitas que todavía se deben desvelar en torno a la soberanía del Peñón, su seguridad económica, los estándares medioambientales, o los derechos de los trabajadores. Habrá que ver la letra pequeña de un acuerdo político que la Comisión Europea tendrá que explicitar a nivel técnico y jurídico en octubre; y que, para su ratificación en diciembre, necesitará también el visto bueno de Gibraltar, de Westminster, del Consejo Europeo, y del Parlamento Europeo.

La visita de Sánchez también buscaba firmar un Memorándum estratégico de carácter bilateral que incluyese cuestiones relativas a la economía y al comercio (Reino Unido, que mantiene un déficit comercial estructural con España, es el quinto destino de las exportaciones españolas de bienes; y España, a su vez, es el segundo proveedor de servicios en las Islas Británicas). El texto final también contempla temas sobre turismo, igualdad de género, migración legal (aunque Starmer muestra una actitud mucho más férrea frene a la inmigración ilegal), justicia, energía, cuestiones medioambientales (incluida la transición energética verde), y hasta políticas destinadas a combatir el auge del populismo; especialmente el que emerge al amparo de formaciones de extrema derecha cuyo auge es innegable tanto en Reino Unido como en España.

Asimismo, la presión internacional para reconocer al Estado Palestino (que Londres se comprometió a asumir en la próxima cumbre de la ONU si Netanyahu no frena su asedio militar y humanitario a la Franja de Gaza), y la unidad transatlántica frente a Putin en Ucrania, ocuparon el encuentro entre ambos mandatarios. Finalmente, en Londres se habló de la creación de un grupo de trabajo y de diálogo conjunto, formado por especialistas de ambos países, y que se desarrollará bajo el paraguas de Exteriores en España, y del Foreign Office en Reino Unido. La música suena bien. Ahora sólo queda esperar y ver si alguna vez llegamos a descubrir quiénes serán esos expertos en materia diplomática y relaciones hispano-británicas elegidos por Sánchez. Ojalá sepan hacer su papel, y no sean designados sólo por su lealtad, dentro del PSOE, a la figura del presidente.