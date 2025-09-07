China ya no engaña a nadie

El gigante asiático insiste en la necesidad de crear un nuevo orden mundial contrario a Occidente, incluso liderando la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) como contrapeso frente a la OTAN. No hay más que recordar las imágenes de Xi Jinping del miércoles en Beijing, flanqueado por Vladímir Putin y Kim Jong-un durante el desfile militar con motivo del 80.º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, para constatar la amenaza que supone China incluso a nivel militar para el mundo y a favor de un Putin envalentonado por el apoyo de Pyongyang frente a Ucrania, y por el acuerdo gasístico de hasta 30 años con Xi Jinping, construcción de un gasoducto, incluida.

Lo cierto es que el desfile militar desplegado por China cobró un protagonismo inusitado también por la presencia en la tribuna de invitados como el propio Vladímir Putin, el primer ministro de la India Narendra Modi, y el líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un, entre otros. El extraordinario despliegue de armas y soldados ordenado por Xi Jinping tenía un objetivo inequívoco: mostrarle al mundo, y sobre todo a EE.UU., todo el músculo militar de un gigante asiático que, además de competir con Norteamérica en términos comerciales, ahora también sería capaz de hacerlo en un hipotético escenario bélico, incluso con los impresionantes misiles hipersónicos que quiso lucir el presidente chino en plena plaza de Tiananmén, acompañados de miles de soldados, drones submarinos, y hasta misiles balísticos intercontinentales. Esperemos que el actual e inquebrantable apoyo chino a Rusia no constituya la antesala del apetito de Beijing con respecto a Taiwán.

El ansia de liderazgo de la República Popular ya había quedado evidenciada unos días antes, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Tianjin, en la que Xi quiso dejar clara su visión alternativa del mundo frente a Occidente y, sobre todo, ante EE.UU. Hablamos de un organismo derivado del Grupo de Shanghái (formado en 1996 con el fin de delimitar las fronteras e intereses estatales tras la desintegración de la URSS). Con todo, su estructura actual comenzó en 2001, como una institución supranacional creada por Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y la propia China, a los que más tarde se unieron India y Pakistán (en 2017), y después Irán (en 2023). A mayores, hoy día actúan a modo de miembros observadores países como Afganistán, Bielorrusia o Mongolia, además de otros socios que desarrollan una función más liviana relacionada con el diálogo supranacional y las conversaciones sobre cuestiones de interés común, como Arabia Saudí, Camboya, Catar, Egipto, Nepal, Sri Lanka, Turquía, etc.

La OCS ha evolucionado mucho desde su fundación. Los objetivos actuales aparentan centrarse en la cooperación frente al terrorismo y las corrientes extremistas y separatistas de toda la región asiática. Pero lo cierto es que, más allá de la búsqueda de estabilidad social y política en Asia, de un indisimulado fomento del comercio y del desarrollo de infraestructuras compartidas (Ruta de la Seda, incluida), o de un impulso al denominado Sur Global, esta organización desea transformarse en un contrapeso a la OTAN y a los grandes ejes occidentales; es decir, EE.UU. y la UE. Y en esa clave debemos interpretar, por ejemplo, los ejercicios militares conjuntos (denominados “misiones de paz”) planificados, según la Secretaría de la OCS (con sede en Beijing), a fin de ser más eficaces contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero, como decimos, la ambición de China va mucho más allá.