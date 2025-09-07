La guerra de Trump

No es que Trump se haya metido en una guerra de hoz y coz, no de momento, aunque tiene sus bombardeos y sus cosas. El, al parecer, aspirante al Nobel de la Paz (el humor negro no conoce fronteras, por lo que veo) viene de renombrar el Ministerio de Defensa: ahora resulta que se llama, como ocurrió en el pasado, el Ministerio de la Guerra. A Trump le gusta mucho lo del ‘rebranding’, que dicen los anglos, todo su discurso, su palabrería inane, se basa en la propaganda, y de ahí que cambie el nombre al ministerio como si fuera una empresa, aunque el suyo, como me dijeron, debería ser más bien el Ministerio del Tiempo: para así poder enviarlo al pasado al que pertenece.

Trump, rey de las ocurrencias, ha decidido que las cosas se llaman por su nombre, y he leído ya artículos en los que se agradece, quizás por primera vez, la sinceridad de Trump, porque no es algo habitual en la cháchara populista de cualquier país, que siempre tiende al ‘fake’. En esto de Trump no hay ‘fake’. Cuando dice ‘guerra’ se refiere exactamente a eso. El tipo domina la publicidad, el etiquetado del producto, la cartelería, el póster.

Fue enternecedor ver a los obreros ejecutando el ‘rebranding’ en directo, quitando las placas de ‘Ministerio de Defensa’ y colocando las nuevas a toda leche (merecía un doblaje de José Mota, la verdad). Porque lo que dice Trump se hace, qué diablos, quizás no detener la guerra en Ucrania o la masacre en Gaza, que eso ya si tal, pero sí cambiar los rótulos de las oficinas o sacar la lista de aranceles en cartón pluma, aquel momentazo.

Eso de renombrar el ministerio se hizo a toda pastilla y ante las cámaras: qué eficiencia. Ojalá Trump se hubiera grabado con el destornillador, sería una imagen para la historia. Para la Historia del Bricolaje, me refiero. Trump siempre ha tenido este entusiasmo por el bricolaje: no hay que olvidar que llenó de dorados horteras su despacho oval, según tengo entendido. Él siempre se ha preocupado por poner el nombre de la rosa y de la cosa, quizás para no olvidarse de los objetos que son de su propiedad: a su avión le puso Trump, para no equivocarse, a sus torres también, un nombre de tamaño colosal, porque el tamaño importa, tíos. Y ahora al Ministerio de Defensa le ha puesto Ministerio de la Guerra, para no olvidarse de los misiles y tanques.

Trump necesita estar visible y hablando a todas horas: su semana de silencio, ya dijimos, se interpretó como que había muerto. Se le piden pruebas de vida a todas horas, pobre, y por eso, a falta quizás de otras noticias positivas, se ha sacado el ‘rebranding’ del Ministerio de la Guerra. Imagino que lo de la defensa le pareció cosa de mucha flojera. Qué defensa ni defensa. Guerra, guerra, coño, que es lo que te da titulares y acojona más al personal.

Trump habrá pensado que eso de Ministerio de Defensa era un nombre cobardica y sobrevalorado, como dijo Feijóo de las vacaciones, o una tal María Pombo, que comentó casi lo mismo sobre la lectura (parece que afirmó que leer un libro no nos hace mejores, como si ese fuera el propósito de la lectura, o el de la pintura al óleo). Como dice Mantilla, es probable que Trump no lea demasiado (no tiene pinta), pero le encanta renombrar y rotular, y ya lo hizo con el Golfo de México. Y ahora lo hace con el Ministerio de la Guerra. Dicen que es para indicarnos que vienen tiempos crudos que nos harán más ciegos, para mostrarse más agresivo, para decir, ojo que yo tengo mis misiles, tan gordos como los chinos. Ponle ‘guerra’, le dijo al de la cartelería. Que luego la gente se me confunde, y no es plan.