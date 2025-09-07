Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José R. González Juanatey

Catedrático e xefe de Cardioloxía do CHUS

Móvete: non pares

Para comezar esta serie de colaboracións relacionadas coa nosa saúde, a dos galegos, elixín o exercicio regular como piar fundamental dunha saúde integral, un pasaporte á lonxevidade activa. Todos podemos realizar un exercicio adaptado ás nosas condicións físicas coa seguridade de estarmos contribuíndo á mellora do noso equilibrio físico e saúde mental. Os mecanismos que relacionan exercicio e saúde son múltiples, entre eles destacan os cambios na nosa composición corporal reducindo a proporción do exceso de graxa e incrementando a masa muscular. Nunha publicación recente destácase que o incremento de graxa corporal, en particular a que rodea ás vísceras, asociase a unha pior saúde incrementando o risco cardiovascular e de cancro, sendo a masa muscular a parte do noso corpo que dunha maneira máis directa promove saúde. Polo tanto, mantén a túa graxa controlada e incrementa a túa musculatura para vivir máis e mellor sendo o exercicio regular o camiño para logralo. Todos nos preguntamos que tipo de exercicio realizar. Canto tempo? Con que intensidade? A resposta fácil sería combina exercicio aeróbico (camiñar, correr, ou nadar) con exercicio de forza (con resistencia como pesas, camiñar en pendente ou subir escaleiras). Neste punto referireime a outro estudo recente que analiza a cantidade de exercicio e a súa intensidade en relación cun mellor estado de saúde. Aínda que a célebre meta dos 10.000 pasos diarios débese manter para as persoas cun maior nivel de actividade, este estudo amosa que camiñar arredor de 7.000 pasos diarios -que é máis doado- pódese asociar a un nidio beneficio.

O efecto vai máis alá da protección fronte ás enfermidades cardíacas. Por exemplo, o risco de morte por calquera causa e de causa cardiovascular redúcese un 47%. A mortalidade por cancro reduciríase un 37%; a aparición de diabetes un 14% menor nas persoas activas fronte os sedentarios; o risco de demencia foi un 38% menor, así como un 22% menor o risco de presentar depresión. Finalmente, o risco de caídas, un 28% menor. Os beneficios eran maiores nas persoas cunha maior intensidade de exercicio; andar de forma máis rápida (que coste manter unha conversa fluída), subir e baixar escaleiras ou camiñar en costa independentemente da idade.

Polo tanto, podemos afirmar que de todas as iniciativas que promoven saúde o exercicio regular probabelmente ocupa o primeiro posto no podio. Sabemos que as persoas cun maior nivel educativo fan máis actividade física programada e teñen mellor saúde, por iso incluír a actividade física na nosa vida diaria debe ser unha prioridade. Cómpre implementar estratexias dirixidas a incluír o exercicio na educación das nenas e dos nenos; os adultos mudamos mellor os nosos hábitos facéndoo en grupo, polo tanto únete a outros para realizar exercicio: asociacións de veciños, concellos, deputacións, así como o goberno galego, teñen que pór a promoción do exercicio para todos como un dos piares das súas políticas.

Exercicio é saúde: non penses xa o farei algún día. Comeza hoxe, vivirás máis e, sobre todo, mellor.

Tracking Pixel Contents