Trump contra el narcotráfico

Ya adelantamos aquí hace días que a Donald Trump no le temblaría el pulso a la hora de llevar a cabo su cruzada personal, política y hasta militar contra el narcotráfico. Fue una de sus grandes promesas electorales: acabar con la entrada de la cocaína y del fentanilo en Estados Unidos. Y es que las remesas de estupefacientes de todo tipo enviadas por los cárteles de la droga a la gran potencia norteamericana (y también hacia Europa) no hicieron más que aumentar bajo el mandato de Joe Biden, convirtiéndose en uno de los problemas que más desasosiego generan entre la ciudadanía estadounidense. De ahí que el neoyorquino tomase primero la decisión de desplegar tres destructores, casi 4.000 marines, aviones espía P-8, y un submarino de guerra en dirección a las costas venezolanas, para, apenas unos días más tarde, aumentar la presencia estadounidense en aguas del Caribe con cazas y barcos militares provistos de misiles.

No olvidemos tampoco que, como también apuntamos aquí, fue el propio Departamento de Justicia el que tomó la decisión de aumentar hasta 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que ayudase a relacionar a Nicolás Maduro con los circuitos y líderes del narcotráfico procedente del centro y del sur de América. Y es que la Administración Trump da por probados (aunque no muestra todos los datos de los que dice disponer) los vínculos de la cúpula militar y política de Venezuela con el denominado Tren de Aragua (organización catalogada como terrorista a través de una orden ejecutiva desde el primer día de mandato de Trump; que empezó como una especie de entidad sindical relacionada con el éxodo venezolano, pero que pronto se vinculó a la extorsión y a otras actividades delictivas, hasta llegar a controlar la cárcel de Tocorón, al sur del Estado de Aragua, y expandirse por toda América Latina). También se señala la relación criminal de ésta con el conocido como Cártel de los Soles (en alusión a los soles dorados que condecoran los uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana); y hasta con el cártel mexicano de Sinaloa.

Entretanto, Maduro aumenta su propaganda antiimperialista, catalogando de ‘fake’ el vídeo que muestra el abatimiento en aguas internacionales de una lancha cargada de droga y ocupada por hasta once narcotraficantes; y aumentando su presencia en los medios de comunicación del régimen para señalar que lo que pretende Trump es apropiarse del petróleo y del oro venezolanos. Hasta dice haber ordenado armar a millones de milicianos, combatientes, reservistas y activistas para proteger la soberanía y las fronteras de Venezuela; también con cazas y por vía marítima con el despliegue de patrullas navales. Lo cierto es que el cambio de actitud de Trump frente a la droga ha dejado desorientada a toda la Comunidad Internacional, pues la estrategia de apresar primero, y juzgar después a los narcotraficantes, ya no es válida para un presidente estadounidense decidido a abatirlos allá donde operen.

El secretario de Estado Marco Rubio define este nuevo modus operandi como un derecho y una facultad del mismísimo Trump. Y es que el propio artículo II de la Constitución estadounidense establece que el presidente es comandante en jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, así como de la Milicia de los varios Estados (eso sí; para declarar una posible guerra, es el Congreso el que debe tomar la última decisión). Así pues, Trump puede ordenar, dirigir, autorizar y hasta supervisar cualquier despliegue de tropas u operaciones militares que desee coordinar tanto con el Departamento de Defensa (ahora de ‘Guerra’), como con el de Seguridad Nacional.