María Pombo salta a la fama

Ya, ya sé que María Pombo era famosa de antes, aunque yo no lo sabía. Uno, que es burro de las redes, un poco asno sabanero de la sociedad digital, no caía en la presunta importancia de la ‘influencer’, según me he ido enterando. Pombo ha entrado, quizás sin querer, en la ansiedad de la influencia que decía Harold Bloom, o tal vez sea sólo cosa mía, al decir, presuntamente, que leer no nos hace mejores, ni más listos. He aquí la ansiedad de la tradición y la costumbre, como cuando Banville nos dijo en A Coruña que bueno, que ya estaba bien de Yeats y Joyce, que no había forma de quitárselos de encima.

María Pombo ha sentido ese peso de la tradición cultural, la ansiedad de la influencia, o me lo estaré inventando. Ha visto que todo el mundo anda con los libros y los autores, te sale Pérez Reverte tocado de Alatriste, y así, los clubes de lectura, los eventos literarios que acontecen en la rúa, y en las librerías nostálgicas, y, sobre todo, habrá visto a muchos ‘influencers’ librescos, agitando libros en las redes, haciendo crítica y tal, lo que se viene llamado prescriptores, un nombre estupendo, porque un libro es una prescripción, una receta médica, una forma de sanarse de las muchas heridas.

Yo de María Pombo, con perdón, ni idea, ni flores, pero resulta que ahora ella ha llegado a la fama/fama, que no es la de los ‘influencers’ en su onda, sino esta otra de llamar la atención de escritores, críticos, periodistas culturales y por ahí. María Pombo colecciona ahora columnas de esa elite que al parecer le disgusta un poco, esa gente que anda por ahí diciendo que lee libros, y aún, mucho peor, que insiste en escribirlos. Muy chulitos todos. Dicen que dijo que leer no te hace mejor persona, y en eso estoy casi de acuerdo. Muchos libros te hacen incluso peor persona, y bien que los gozas.

Eso de la moralidad que debe rezumar el arte siempre me pareció aberrante: no leo para ser mejor, no creo en las buenas lecturas (o sea, las lecturas decentes), ni en esa frase tan socorrida y aseada, “prefiero sentarme al fresco con un buen libro”. No sé, siempre me resultó sospechoso eso del buen libro. Me suena a libro que te atiborra de valores, como anabolizantes de la moral. (Y “poner en valor” es uno de esos latiguillos que casi me parecen latigazos).

Dejen a los libros a su rollo, a su aire, no nos hagamos páginas mentales. Pombo, tía, que leer no te hace ni mejor, ni peor, ni mediopensionista. Pero posiblemente si te hace más libre (ojalá recordara el día milagroso en que aprendí a leer: me enseñó mi madre, que no leía libros porque nunca tuvo tiempo). Leer te enseña a comprender la realidad y, sobre todo, la irrealidad. Leer ayuda a perder un poco de ignorancia, aunque sé que ahora la ignorancia está de moda, cotiza casi como el insulto, y tenemos a mucho líder celebrándola, no sólo Trump, que odia las élites intelectuales como si le hubieran echado de Harvard, o de Oxford (eso fue a Shelley, por ateo).

María Pombo dice, con su influencia de ‘influencer’, o con la ansiedad de la influencia que quizás tiene sin saberlo, que hay que empezar a superar “que hay[a] gente a la que no le gusta leer”. Como quien supera un trauma. Así que ya lo saben. No me andéis por ahí sacando pecho con los libros, con los clubes de lectura, con las lecturas poéticas. Que es que vais provocando. Y no os preocupéis si sois lectores empedernidos, ese vicio a menudo solitario, porque de todo se sale. “Me llamo X y hace dos meses que no leo una línea”, escucharemos pronto, como grito de superación y de progreso. Lo veo venir.