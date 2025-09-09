Opinión | Olladas ao país
La Vuelta ou o uso desproporcionado da forza policial
Este último domingo,7 de setembro, coincidindo coa 15ª tirada da Vuelta Ciclista a España, que decorreu entre A Veiga e Monforte de Lemos, desenvolveuse a peor tensión entre persoas manifestantes contrarias á participación da equipa Israel-Premier Tech na volta e forzas policiais que atendían á suposta orde pública que aquela precisaba. Sen dúbida a Ertaintza soubo medir mellor as resultas do seu aparello preventivo e, sobre todo, da súa eventual acción represiva na tirada que rematou en Bilbao.
Convén situármonos fronte ao problema. Como antes na Eurovisión as persoas de toda a Europa (estes días na Galicia) que obxectan á participación israelí en eventos culturais e deportivos coidan que a política xenocida do Goberno sionista de Netaniahu na franxa de Gaza (violentamente represiva e invasiva, por outra banda, na Cisxordania) é incompatíbel coa participación das súas equipas deportivas ou representacións culturais en certames e eventos internacionais. Ben é certo que só a UERT organizadora da Eurovision, o Comité Olímpico Internacional (COI) que organiza os Xogos Olímpicos ou, neste caso, a Unión Ciclista Internacional (UCI) poden prohibir a participación israelí nesta caste de eventos. Mais precisamente o que tentan estas demostracións europeas é que por estas organizacións internacionais competentes sexan adoptadas xustamente as mesmas medidas que prohibiron a participación das agresoras Federación Rusa e Belarus nas Olimpiadas de Parìs de 2024.
Arestora contabilízanse xa 64.500 persoas asasinadas polo sionismo e 162.000 feridas (case o 70% mulleres e crianzas, segundo as axencias especializadas da ONU) na Franxa de Gaza dende que as Forzas de Defensa de Israel principiaron unha acción de vinganza xenocida contra a acción terrorista de Hamas do 7 de outubro de 2023, que asasinou máis de 800 civís, causou a morte de case 300 militares israelís e capturou uns 250 reféns israelís (112 liberados, e uns 60-65 vivos arestora). Velaí que o mundo vaia pendurando cara a completa condena do goberno sionista, mesmo absolutamente desprestixiado na súa propia cidadanía. Este pulo da opinión pública mundial é o que fai que a maioría dos gobernos estatais da UE, canda sectores moi importantes das sociedades europeas avoguen pola ruptura de relacións con Israel nos eidos diplomático, militar e da participación na vida social, cultural e deportiva internacional. E velaí a lexitimidade deste movemento de protesta.
As accións de desobediencia civil desenvolvidas neste domingo 7 de outubro na Galicia (e antes en Euskadi) foron pacíficas, malia que cumpra recoñecer a súa potencia canto ao normal desenvolvemento da Volta. É dicir, foron accións encadradas no pacifismo democrático, mais que tiveran unha indubidábel transcendencia incomodando o normal desenvolvemento do evento.
É esta reposta cidadá admisíbel en termos liberais e democráticos? A resposta ha ser afirmativa, pois que cómpre chamar a atención da UCI, como do COI, da FIFA, UEFA, FIBA ou Eurovision para extender (mesmo con moitísimas máis razóns ca daquela) as xustas sancións exercidas sobre a Federación Rusa no 2022-2023 ao Estado de Israel mentres non cese na súa política xenocida e nas súas constantes violacións do Dereito Internacional Humanitario. Obrigando, deste xeito, á cidadanía israelí a se enfrontar coa besta que ten na Casa.
Cómpre salientar, tamén, á vista da lexitimidade democrática destas protestas, a inadmisibilidade da desaquelada e inxusta reacción policial, tanto a da Garda Civil no Corgo como a da Policía Nacional en Monforte de Lemos. A responsabilidade política perténcelle ao Ministerio do Interior, mais cómpre esixir axiña unha pescuda xeral que determine se foron os seus mandos políticos do Goberno Sánchez ou os seus mandos orgánicos operativos os responsábeis deste despropósito, esixindo as responsabilidades que cumpran en Dereito.
