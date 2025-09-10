La Historia ante la Inteligencia Artificial

Últimamente se han publicado, y de forma reiterada, apocalípticos artículos sobre el futuro de la carrera de Historia dando a entender que la Inteligencia Artificial, con su imponente capacidad de recopilación de datos, la iba a poner ante el abismo de la extinción, al igual que le podría suceder a los politílogos y a los geógrafos.

Pensar que disponer de muchos datos es lo mejor, y más idóneo, para construir una Historia suficientemente fiable es, qué duda cabe, un tremendo error. Y es así porque la correcta selección de esa información, la valoración de la mayor o menor fiabilidad de las fuentes de las que se parte y, sobre todo, su interpretación tienen mucho que ver con el grado de seriedad, y de conocimiento, de quien se ocupa – hombre, mujer o equipo que desarrolla un proyecto- de construir una determinada visión de la Historia.

En el futuro, como aconteció siempre, la figura de quien escribe y explica una determinada página de la Historia resultará indispensable. Los habrá con mayor o menor talento, oficio, honestidad o capacidad de trabajo, por citar algunos de los valores que se requieren para la tarea, y, en función de ello, lo que escriban tendrá un determinado interés pero, si esperamos que la Inteligencia Artificial sea algo más que un facilicitador de un quehacer a llevar a cabo, le estaremos dando una categoría improcedente.

Es verdad que, en los últimos años, se ha contado con impensables bases de datos y que el acceso a cualquier tipo de bibliografía se ha hecho más accesible. También, que las herramientas informáticas han agilizado el quehacer. Pero nada más.

Quien hace Historia es un ser pensante, reflexivo, de su tiempo, curioso... Y por eso basa su labor en preguntar. De la calidad de sus preguntas, de su profesionalidad y de su competencia, a la hora de buscar para las mismas una determinada contestación, surgirá una investigación a tener en cuenta, firmada por alguién se responsabiliza de lo dicho. Como ha sido siempre. La suplantación del historiador por la Inteligencia Artificial despersonalizaría, gravemente, en todo caso, el valor, y el sentido, de lo así investigado.