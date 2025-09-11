Opinión | Negro sobre branco
Timos da era dixital
Hai uns días publicou ‘El Progreso’ -e comunicou a policía- que decenas de lucenses perderon o seu diñeiro nunha estafa piramidal. O creativo deste modelo foi a utilización dunha ‘app’ supostamente de investimentos que coa roupaxe de criptomoedas proprias prometía uns gaños nunca vistos. Ao comezo, cada futuro estafado “investía” unha cantidade de diñeiro pequena (100 euros) e, a medida que se ampliaba (coa axuda indispensábel do “primo”) a base da pirámide, ían medrando a categoría do “investidor”, as cantidades entregadas e a posibilidade prometida de ganancias elevadas, mesmo elevadísimas: 14.500 euros mes, por exemplo. Noutro xornal de Huesca, cifraron a cantidade de participantes en máis de 10.000, xusto antes de colapsar ‘app’, esperanzas e criptomoedas proprias.
Na outra era, a analóxica, cando o diñeiro era fundamentalmente en billetes, cando había un banco , o de España, que respondía en último lugar do medio de pago representado no papel moeda, a cadea de confianza do cidadán remataba alí: se un billete emitido polo Banco de España poñía que valía por 100 pesetas, quería dicer iso exactamente, que co billete na man calquera tiña a obriga de intercambialo pola equivalencia en produtos dese prezo en pesetas. Non obstante, a confianza unida ao desexo de rápida riqueza acompañada de certa cobiza de se facer rico de repente -demostrando ser máis listo que o veciño- facilitaba timos proprios desa era como o “timo da estampita”. O desexo de se facer rapidamente cunha gran cantidade de diñeiro en forma de billetes era requisito indispensábel para caír no timo. Un/unha “primo/a” escollida polo aspecto e coa seguranza de ter diñeiro en cantidade, atópase (de feito, bate) cun parviño/a que di ter moitas “estampitas”, amosando un billete de certo alto valor (por exemplo 1.000 pesetas). Despois dun diálogo teatral (que ía incrementando o desexo de se facer cos cartos alleos, vaise facendo medrar no ‘panoli’ o desexo da caixa do tesouro e acaba entregando todo o diñeiro que leva a cambio do paquetiño. E, oh!! sorpresa, só ten papel de periódico cun billete por riba. A escena seguinte, xa na vida real, sucede na comisaría. Unha vez formalizada a denuncia o/a timado/a sae, despois de escoitar que, se non se crese tan listo/a non tería sofrido o timo. Unha certa chamada á conduta recta. É probábel que tivera moitos anos de existencia, mais ficou gravado para a posteridade, de forma maxistral, na película “Los Tramposos” (Lazaga,1959) na que Tony Leblanc borda o papel de desgraciado posuidor de estampitas. El e mais o colega limpan a carteira do timado representado como un paleto en Madrid. Os elementos imprescindíbeis dun timo destes son a confianza adubiada con fe cega e a ambición desmedida de se facer rico por riba e por diante do común dos cidadáns. É dicer, ser realmente máis listo. De non se dar eses tres elementos, sería imposíbel ser timado.
A diferenza entre o timo da estampita e este actual non é só en que o piramidal non ten pinta de atraco con certa posta en escena, senón que esixe a busca directa e activa doutros ‘panolis’ que comparten co primeiro esa ambición de se enriquecer sen se luxar, sen se anicar, sen apertar os cóbados, e se lle engade a forma moito máis moderna, tecnolóxica e para xente ben avisada que se manexe nas redes. Non é de panolis. A meta a alcanzar eran euros, euros, euros..., iso si, de momento en criptomoedas (TS Vertex), compostas de fume do inferno e presentadas polo inventor como TS que significa tonto sen perdón, iso si, en inglés.
