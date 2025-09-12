Alberto, no me seas frutero

Ya sabes lo que quiero decir, Alberto, que no quiero que por decirlo como es debido me digan en el periódico que soy un mal educado. Maneras aparte, sin embargo, lo que quiero decirte es que la manera que vas teniendo de decir las cosas es cada vez menos honorable, que lo digo así, oye, porque hay público; en mis entrañas, de puerta para adentro de mí mismo, te juro que lo digo de otra manera.

Piénsalo un poco, chaval: España, esa entidad que, según dices, es para ti lo más de lo más, no se merece que se hable de ella con la boca sucia. Y entre tú y Tellado, tal para cual, desde el puterío a la fosa, con verborrea mezquina donde quiera que se pronuncie, aunque disimuléis diciendo que es culpa de otro, poneis al país al borde insondable de la indigencia moral.

Y ojo, no me interrumpas advirtiendo que Sánchez es un cabrón, que no hay manera de enlazar un párrafo entero sin que lo digas veinte veces, lo único que quiero decirte es que, incluso en el caso de que lo sea, los españoles necesitan y merecen un quítate de ahí, Pedro, que yo lo puedo hacer mejor que tú. Palabras claras. Limpias. No sucias. Que el país no se vuelva estercolero, dentro del que, como bien sabes, solo hay porquería.

Y oye, deja que te pregunte: en el caso de que pudieses ganar unas elecciones con un margen suficiente que en las anteriores no lograste, dime, ¿crees que, a los españoles, voten a quien voten, les gustaría tener como presidente del gobierno a un mal hablado, a un tipo que exuda mal decir por todos sus poros? Yo, perdona que me haga el listo, no lo creo.

Hasta me estás llevando a pensar que España merece un postulante con menos verborrea, más comprometido con la tarea común que requiere, líder de unos pero respetado por todos. Sin eso, querido mío, hasta la condición democrática se desdibuja. Que más da, si se pisa más de lo que se piensa. Con los pies, quiero decir, a patadas, más que con la cabeza, a sabiendas.

¿Te das cuenta de que hay muchas personas que se sentirían incómodas simplemente por tenerte a su lado? Pues piénsalo, hijo, que va siendo horas.