La infancia cancelada en Gaza

Cada día muere una clase de 28 alumnos en Gaza. Es el promedio de los más de 18 mil menores muertos desde octubre de 2023 según UNICEF. Una imagen para conmovernos cuando las cifras ya no nos impresionan y las palabras se han ido desgastando. Pero los hechos están ahí, tozudos, y Tess Ingram, portavoz de UNICEF en Oriente Próximo, nos avisa que hoy Gaza es “un lugar donde la infancia no puede sobrevivir”.

Drones que matan a familias malviviendo en tiendas de campaña, misiles lanzados contra viviendas civiles, más de mil bebés muertos, la mitad nacidos y muertos durante esta guerra “cruel, depravada y deliberada contra los niños y niñas de Gaza y su futuro, una generación robada”, dice Ahmad Alhendawi, director regional de Save the Children para Oriente Próximo. Y pone a la Comunidad Internacional ante el riesgo de su inacción: la aniquilación total de las futuras comunidades palestinas.

Y no es una exageración, lo que está ocurriendo en Gaza convierte al IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, en altamente sospechoso de querer cercenar el relevo generacional de los palestinos, impedir la viabilidad de su Estado y que se perpetúen como pueblo. Puede que los hechos y cifras no se quieran ver u ocultarlas, pero revelan un modus operandi.

Los menores son casi la mitad de los dos millones de gazatíes. Hoy 17 mil son huérfanos, muchos librados a su suerte. Lo dice UNICEF. A saber cuántos han desparecido bajo los escombros. Pero hay más, por inconcebible que nos parezca: el hambre como arma de guerra en pleno siglo XXI. Ahí están los hechos, tercos. Más de un millón de personas, la mitad menores, se enfrentan a la llamada hambre catastrófica: inanición, indigencia y muerte. Esto es lo que vio Tess Ingram en su visita a Gaza:

“Una hora en una clínica de nutrición basta para disipar cualquier duda sobre si hay hambruna: salas de espera abarrotadas, padres llorando, niños luchando contra el doble golpe de la enfermedad y la desnutrición, madres que no pueden amamantar, bebés que pierden la vista, el cabello y la fuerza para caminar”.

Testimonios como este es lo que el IDF quiere impedir que llegue a nuestras casas a través de la prensa. Silenciar, borrar, eliminar. Y que la vida siga su curso lejos de Gaza. Desde el inicio de la guerra el Ejército israelí impide la libre entrada de la prensa en Gaza, ocasionalmente permite entrar a periodistas bajo su custodia y censura. Solo los reporteros locales informan, arriesgando sus vidas. A día 4 de septiembre, 248 periodistas han muerto en Gaza según la ONU. Al Jazeera eleva la lista a 278: 273 palestinos, 3 libaneses y 2 israelíes. En el hospital Nasser en Jan Yunís murieron 5 periodistas en dos ataques del IDF, cubrían los hechos con sus cámaras abiertas en directo para el mundo exterior. No era la primera vez, pero ahora el IDF ya ni pretende que eran de Hamás ni que fue un error. La cámara es el blanco.

Atacar deliberadamente a periodistas y civiles es un crimen de guerra. En Gaza la inmensa mayoría de los muertos son civiles, según datos filtrados del IDF. Solo el genocidio de Ruanda, el sitio de Mariúpol y el genocidio de Srebrenica superan el 83% de civiles muertos en Gaza, según el indice del Uppsala Conflict Data Programm. Será difícil demostrar que hubo intención de cometer un genocidio en Gaza, pero imposible borrar esta “tragedia inconcebible”.