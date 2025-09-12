Este pasado día 10 se celebró el día de prevención del suicidio, mediante el cual se pretendió concienciar a la sociedad sobre el suicidio y como ayudar a las personas que están teniendo crisis o ideas suicidas. Siempre se debe tener en cuenta que las personas que piensan llevar a cabo el suicidio lo que quieren es acabar con el sufrimiento que están padeciendo, no con su vida.

Una manera de ayudar a la persona que piensa en suicidarse es estar cerca de ella y disponible para escucharla. No favorecer que tenga la sensación que es una carga para la familia o para los amigos.

Escuchar no es decirle que no se debería sentir así y que lo que va a hacer es un error. Decir eso se va a entender como si se despreciase sus sentimientos y su sufrimiento. Ayudar, tampoco es pensar que tenemos que hacer algo para resolver el problema, por extraño que parezca. Cuando se pide que le escuchen, no se pide que hagas o digas algo, sino simplemente que escuches.

Aceptar el simple hecho de que sienten lo que sienten, por irracional que parezca, y no intentar convencer que su actitud no es correcta, es una manera eficaz de ayudarles. Dejar que pongan palabras a sus sentimientos expresando su sufrimiento y no dejándolo en su interior. Es así cuando quizás pueden pensar que alguien les comprende, lo cual significa un nexo de unión a la vida.

En España se suicidan aproximadamente una media de diez personas al día, cerca de cuatro mil al año. Se suicidan tres veces más hombres que mujeres. A Coruña y Lugo son las provincias donde proporcionalmente al número de habitantes se suicidan más personas. El número de muertes anuales supera al de provocadas por accidente de tráfico. De igual manera que se pone mucha atención y recursos en rebajar el número de muertes en accidentes de tráfico se deberían hacer esfuerzos parecidos para rebajar el número de suicidios.

Las personas con ideas o crisis suicidas, así como suicidios en curso, pueden llamar al teléfono el 024 o el del teléfono de la esperanza 717 003 717 donde hay personas formadas que pueden ayudar. El teléfono 024 fue puesto en marcha hace algo más de dos años por el gobierno, que lo encargó a la Cruz Roja. El Teléfono de la Esperanza es una ONG que lleva funcionando desde hace más de 50 años y tiene su sede en 30 ciudades españolas, en Galicia su sede esta en Santiago de Compostela. La experiencia del Teléfono de la Esperanza muestra que, aunque A Coruña y Lugo son las provincias con más suicidios, son de las que menos llaman al teléfono de la esperanza. Lo mismo pasa con personas con depresiones, ansiedad o soledad no deseada. Probablemente, es porque a los gallegos les cuesta más exteriorizar sus sentimientos. A parte de los teléfono mencionados, fortalecer la red pública de psicólogos clínicos y psiquíatras es fundamental para la prevención porque es a ellos donde se debe acudir prioritariamente.