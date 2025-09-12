Trump sale a cenar

Trump salió a cenar (esa era la intención) por Washington y le dijeron que era “el nuevo Hitler”. No sé si la historia se repite, pero tiende a rimar. Una mujer sacó allí la bandera palestina, como en la Vuelta Ciclista a España, donde han sacado cientos, y Trump, imagino que con esa irritación tan suya, les dijo que se fueran marchando, ya si tal. Trump salió a celebrar que ahora, gracias a sus militarizaciones urbanas, cómo no, Washington es ya una balsa de aceite (espero que aceite de oliva virgen, a pesar de los aranceles) y que por fin se puede ir de cena al caer la tarde, sin miedo a la gran criminalidad (esa que sólo provocan los inmigrantes, habrá añadido sin pestañear). Trump quiso inaugurar las nuevas cenas de Washington, cortarles el lacito, pero parece que la cosa no salió tan bien.

Cada vez está más difícil la protesta, como si no fuera una parte esencial de la democracia. Protesten, pero sin molestar, dicen que se escucha por ahí. Hoy la postura educada parece que consiste en el silencio, como gran método de resistencia, pero sin alterar mucho la marcha de las cosas, porque hay poderes gigantes moviéndose en lo alto, líderes sin complejos que, lejos de mostrar empatía y humanidad, se ponen estupendos con su lenguaje de hierro, y se colocan del lado de los autoritarios y los matones, apoyan siempre la ley del más fuerte y pretenden dejar a las democracias como un decorado de cartón piedra. Que parezca una democracia, pero nada más. Esto es lo que está empezando a suceder. Hay una acción global evidente que se basa en el brutalismo político y social. Y Trump es sólo uno de sus líderes.

La gente tiene mucho aguante hasta que deja de tenerlo. Ayer hablaba con la gran Carla Montero, que acaba de sacar una novela de amor y guerra, ‘La dama de la niebla’ (Destino), y me decía que esta época da tanto miedo como aquella que describe en su historia, el año 1938 y los siguientes. Cuando aquí estábamos en la gran tragedia de la Guerra Civil, que muchos vieron como un ensayo general del mal absoluto. Luego vino lo que vino, los deseos expansionistas, aquello de los Sudetes, y por ahí. Y estamos otra vez en los expansionismos, en el perfume de los imperios y la gran arrogancia del poder. La idea es que el planeta se divida entre unos cuantos con misiles.

Europa parece hoy una vocecita en la tarde. Von der Leyen, que lleva meses de confusión y también de niebla, parece despertar ahora levemente sobre el tema de las guerras en curso, cuando se ven las orejas al lobo y los drones vuelan sobre los tejados de las granjas de Polonia. También en lo que se refiere a Oriente Medio, ahora que se inflama la opinión pública internacional y la gente, horrorizada, se echa a la calle sin miramientos, con representaciones escénicas de la gran tragedia. Es una procesión de tristeza.

Hay que recordar que a Lady Macbeth no se le iba la sangre al lavarse las manos. Porque Shakespeare y Cervantes lo dijeron ya casi todo (y ahora vuelve Cervantes, el alma literaria, con esa nueva lectura de Amenábar). La culpa, en fin, es esa sangre que no se puede limpiar, que nos impregna para siempre: “fuera, fuera, maldita mancha. Todavía permanece aquí el perfume de la sangre”, decía el personaje de Shakespeare, colonizado por la maldad.

La maldad ataca el corazón de las democracias. Lo de Trump, increpado cuando salía a inaugurar la noche de Washington, es sólo una muy tenue advertencia del hartazgo de la gente ante el abuso de poder. Este prestigio de la inhumanidad se extiende por muchos lugares, como un cáncer imparable.