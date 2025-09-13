Francia, de la moción al caos

La decisión de François Bayrou de plantear una moción de confianza derivó de la imposibilidad de sacar adelante, ni política ni socialmente, su plan para relanzar la maltrecha economía francesa. De ahí que decidiese inmolarse. La moción de confianza en Francia está avalada por la Constitución de la V República. La solicita el propio Gobierno a la Asamblea Nacional para pedir apoyo en un tema relevante, en un proyecto que necesite un consenso amplio, o para reforzar su legitimidad al frente del Ejecutivo. No es lo mismo que la moción de censura, incluida en el artículo 49 de la Constitución. Ésta la presenta la oposición con el fin de hacer caer al Gobierno. El lunes fue Bayrou, nombrado primer ministro por Macron en diciembre de 2024, quien se sometió a una moción de confianza vinculada a su plan de ajuste de 44.000 millones de euros (incluía recortes en pensiones, sanidad, empleo público, supresión de dos días festivos, etc.). Estaba claro que no lograría la mayoría, dado que la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP), la extrema derecha de Reagrupación Nacional (RN), y parte de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), ya habían anunciado su rechazo a la propuesta de austeridad y recuperación económica.

Tras las elecciones legislativas anticipadas de 2024, la Asamblea Nacional francesa quedó muy fragmentada, dado que ni la izquierda ni los macronistas del presidente ni la extrema derecha obtuvieron mayorías claras. Esto provocó un bloqueo institucional, semejante al que sufrió en sus propias carnes Michel Barnier a finales de 2024, quien cayó tras perder la primera moción de censura celebrada en Francia desde 1962. El malestar social frente a las políticas de austeridad era más que evidente desde hace tiempo. Prueba de ello es el éxito del caótico movimiento ciudadano ‘Bloqueons Tout’ (“Bloqueémoslo todo”); una movilización similar al Nuit Debout de 2016, o al de los famosos Chalecos Amarillos de 2018 y 2019. La convocatoria de huelgas y manifestaciones, que aspiraba a paralizar el país (pero no lo logró), quedó plasmado en las calles y plazas francesas el pasado miércoles (10-S).

Fueron numerosos los parones en el sector sanitario y en la educación, los piquetes de estudiantes, las barricadas en las calles, etc. También hubo boicots en los transportes y en el tráfico. Ahora los sindicatos, a través de la intersindical, proponen una huelga para el próximo día 18. Todo ello es el resultado de una deuda pública que en Francia supera el 115% del PIB, un déficit de en torno al 5,5% del PIB (lejos del 3% que exige Bruselas), fuertes rebajas en las notas crediticias de Francia (como la ya anunciada por Moody’s), e incluso una posible tutela de la economía del país por parte del FMI. Está claro que el país vecino vive una crisis de régimen (con cuatro primeros ministros en poco más de año y medio), una crisis social (sin ningún partido capaz de reorganizar a la dividida sociedad francesa), y hasta un posible colapso económico.

Esto tiene un impacto directo en la salud económica de la UE, como acaba de reconocer el propio Banco Central Europeo (BCE) a través de su presidenta Christine Lagarde. En medio del malestar social y político, Sébastien Lecornu tomó posesión como nuevo primer ministro. El hasta el pasado miércoles ministro de las Fuerzas Armadas desea “acabar con la brecha” entre el estamento político y las necesidades reales de los ciudadanos, a fin de lograr una “estabilidad económica y política”. Ojalá lo logre; aunque no le resultará fácil, pues los extremos ideológicos del país piden más, incluido un adelanto electoral.