La aberración de las armas (pero no sólo)

Todo eso, lo de las imágenes del asesino sobre los tejados del campus de Utah Valley (siempre hay una cámara mirando), descolgándose por una pared, fingiendo, creo, una cojera durante su huida, o lo de los gritos desesperados de los alumnos que acudían a la charla de Kirk ante el disparo lejano, pero certero, al cuello del orador (repetido mil veces en las televisiones), sólo trae noticias de una sociedad en declive y en peligro. Una sociedad que ha sido conducida hacia la confusión y el enfrentamiento. Una muerte es una muerte, y eso siempre es muy malo. La violencia política terminará pudriendo el espíritu de las democracias. Y alguien será señalado.

Ahora bien, tras el asesinato del activista MAGA, como se le ha descrito, líder desde su juventud, han llegado las palabas necias. Las habituales: Musk, Trump, y así, culpando a la izquierda radical, dijeron, sin autocrítica alguna sobre sus propias ideas, que inflaman a diario el país y siembran la división. Pero no hace mucho tiempo que una legisladora demócrata y su marido fueron asesinados a balazos en Minnesota, y un senador, también demócrata, y su mujer fueron heridos a tiros apenas a unos quince kilómetros del suceso anterior. Conviene recordarlo: porque cualquiera de estos actos es execrable, más allá de las ideologías y de la pertenencia a cualquier partido político.

Trump, que presume de militarizar ciudades para detener la criminalidad (según él), una cruzada en la que continúa, a pesar de la oposición de muchos, no parece capaz de ver la viga en el ojo propio, aunque sí la paja en el ajeno. Típico en él. Él es quien marca dónde hay criminalidad y quién la produce. No hacen falta datos, nos ha de bastar con su palabra infalible, parece decir. Pero no es bueno convivir entre disparos y disparates. Sobre los discursos de odio de la ola actual de neoautoritarismo, ni palabra. Sobre el control de la posesión de armas en los Estados Unidos, tampoco. Boquita cerrada. Allí se sigue vendiendo la loca idea de que poseer un arma es un acto de libertad.

Lo cierto es que las matanzas en los Estados Unidos se vienen sucediendo desde hace décadas, aunque ningún político, incluso los que están muy en contra de la libre posesión de armas, ha sido capaz de poner freno a lo que a todas luces es un sinsentido. El feroz enfrentamiento político, y el populismo que contamina ya numerosas democracias, complica la situación y hace mucho más peligrosa la convivencia en sociedades con acceso a las armas.

Trump suele acometer acciones que son, sobre todo, propagandísticas. Apoya la peregrina idea de que poseer armas es parte de la libertad de la gente, como también predicaba el propio Charlie Kirk en sus intervenciones ante los jóvenes, sin que eso, por supuesto, justifique, ni por un segundo, su asesinato. Para ser una democracia moderna de verdad, Estados Unidos debe desprenderse de esa creencia terrible que consiste en afirmar que poseer armas es un acto de libertad. No es un acto de libertad: es un acto de barbarie.

Conviene atacar los verdaderos problemas, no los que a uno le gusta que sean identificados como problemas. La violencia política es un paso más hacia la destrucción de la verdadera libertad. Nada justifica la muerte de Kirk, ni de nadie, pero me pregunto qué estamos haciendo con los jóvenes, qué lecciones de historia les contamos, y por qué el autoritarismo, incluso el neofascismo, empieza a percibirse como una forma de rebeldía. De revolución. Este no es sólo un asunto americano. Esto ya está entre nosotros.