Opinión | Cifras e letras
Can ladrador
Cando era neno había un can nunha casa próxima á dos meus tíos, en As Pontes, que sempre nos saía ao paso a ladrar coma unha fera. Eu tíñalle moito medo, e aínda que meu tío dicíame aquilo de «can ladrador pouco mordedor», os refráns a min non me tranquilizaban, e menos vendo tan de preto aqueles dentes longos e afiados como estiletes. Cando o can se nos achegaba máis do debido, o meu tío plantáballe cara, sobre todo para protexerme a min, e o can recuaba decontado, pasando dos ladridos aos gruñidos, que ían esmorecendo pouco a pouco.
Hai quen di que Trump é así. Ladrador permanente, pero que traba menos do que lle gustaría. De feito, nos últimos meses fixo fortuna chamarlle TACO a Trump, un alcume que el leva moi mal e que popularizouno o xornalista Robert Armstrong, do Financial Times. TACO é o acrónimo de Trump Always Chickens Out («Trump sempre se acovarda»). Segundo este xornalista, e como vemos a miúdo, Trump lanza ameazas de gran calibre —o paradigma son as subas de aranceis—, que moitas veces non cumpre, ou cando menos non na medida das súas ameazas.
Ás veces consegue facer dano sen chegar a morder, iso si. Un exemplo evidente é o recente acordo coa Unión Europea, que se tragou —tragámonos— un 15% de aranceis, con aperto de mans incluído e case aplaudindo coas orellas. A Ursula von der Leyen pasoulle como a min con aquel can: non facía falta unha mordedura para que me cagase de medo.
Unha das últimas ameazas arancelarias de Trump fíxoa o pasado mes de agosto, co anuncio de aranceis moi severos a produtos chineses. O prazo vencía en cuestión de horas, e as empresas preparábanse xa para o impacto. De súpeto, chegou unha prórroga de 90 días.
Veremos que acontece despois e polo camiño. Este comportamento espasmódico de Trump non é de agora, cando está crecido como nunca. En 2019 ameazou con pechar por completo a fronteira con México se non se freaba de inmediato a migración desde aquel país. Tras uns días de tensión diplomática e empresarial, a porta seguiu aberta. Tamén dixo con fachenda manifesta que construiría «un gran muro» ao longo da fronteira co seu veciño, que ademais pagaría México. Aínda que Trump dixera o contrario, o muro só o é aos anacos e non o pagou México. Menos mal. En todos estes casos o patrón é o mesmo: ladrar forte para que o opoñente recúe, e despois declarar un triunfo rotundo, houbese ou non mordedura. Fixo algo semellante hai pouco con Irán, bombardeando algunhas das súas instalacións nun intento de destruír as súas capacidades nucleares. Unha vez máis houbo moito ruído e poucas noces, por seguir tirando de refraneiro. Para Trump foi un «éxito militar espectacular», pero a Axencia de Intelixencia de Defensa estadounidense matizou, e moito, o estrago causado.
Dito todo o anterior, lembremos que o refrán do can non di que non morda nunca e, do mesmo xeito que aquel can traboume un día que me colleu só, Trump morde, e non poucas veces. Sobre todo ao débil. Ao inmigrante absolutamente indefenso ou ao palestino ao que só ve como un estorbo para facer de Gaza unha gran Marina.
Por certo, co tempo comprobei que eses cans ladradores atrévense sobre todo con quen lles ten medo, e é entón cando traban. Que non o esqueza a Unión Europea.
