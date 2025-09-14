Rusia hace sus cálculos

A Vladímir Putin le gusta tenernos en alerta. Disfruta generando tensión y división tanto en Europa como en Norteamérica. Prueba de ello es que, pese a los parsimoniosos avances diplomáticos que creíamos vislumbrar hace apenas un par de semanas, tras la reunión entre Trump y Putin en Alaska, la Federación de Rusia persiste en su asedio masivo a Ucrania. Un día envía sobre Kiev ochocientos drones, y al día siguiente otros quinientos impactan en el oeste del país, cerca de la frontera polaca. El presidente ruso está envalentonado. En esta ocasión fue Polonia, miembro de la OTAN (su organización enemiga), la que recibió diecinueve drones rusos dirigidos hacia enclaves estratégicos (el centro logístico de Rzeszów, que alberga la mayoría de las ayudas militares a Ucrania; un cuartel de la Defensa polaca cercano a un depósito de municiones; etc.).

Cada vez está más claro que esta violación fue intencionada; aunque algunos todavía contemplan la posibilidad de que se debiese a un desvío accidental, incluso de drones ucranianos o bielorrusos de falsa bandera, provocado por la respuesta automática de sistemas radioelectrónicos de Defensa aérea. En todo caso, es bien sabido que Putin estaría más que dispuesto a localizar y comprobar la capacidad de reacción militar, tecnológica y hasta política no sólo de la OTAN, sino también de aquellos a los que, por su apoyo decidido a Ucrania, considera potenciales objetivos militares.

La invocación del artículo 4 (de consultas) del Tratado del Atlántico Norte por parte del primer ministro polaco Donald Tusk no le asusta, ni tampoco los sistemas Patriot alemanes, las aeronaves de localización italianas, o los cazas polacos, rumanos y neerlandeses (que salieron al amparo de Polonia gracias al mecanismo de seguridad y cooperación de la OTAN “Aurora Oriental”). Él está encantado de mostrar temeridad bélica y músculo armamentístico como bazas para las negociaciones de una paz con Kiev que, de momento, no desea. Por eso digo que Putin está desatado, porque pone en práctica la técnica de disuasión vs. intimidación que tanto le gusta aplicar al petersburgués; quien también es “supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia”. Aun así, Putin debe ser más prudente; pues Polonia dispone del Ejército más poderoso de Europa.

De momento, Tusk ya ha impuesto restricciones al tráfico aéreo en la mitad oriental del país. Asimismo, y ante la provocación que siempre suponen las maniobras militares Zapad-2025 (que desarrollan soldados rusos y bielorrusos cerca de la frontera polaca, y que incluyen simulacros de guerra, manipulación de drones tácticos, y hasta ensayos de posibles lanzamientos de armas nucleares y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik), Polonia ha desplegado, en coordinación con la OTAN, cerca de 40.000 soldados en su frontera oriental (Alemania, Reino Unido e Italia incluso desean reforzar la Defensa aérea en el Este).

Aun así, no olvidemos que, si Putin decidiese atacar a un país de la OTAN, los propios aliados, antes de responder, todavía tendrían que ponerse de acuerdo en la forma de hacerlo. De hecho, el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, si bien señala que “un ataque armado contra una o varias de las Partes (es decir, los países socios) será considerado un ataque contra todas”, también advierte que cada país “asistirá a la Parte o Partes atacadas tomando las medidas que considere necesarias”. Con esto se señala que dicha ayuda no tiene que ser obligatoriamente militar, sino logística o política, por ejemplo; y sólo si dicho país lo considera “necesario”. Y esto Putin también lo sabe.