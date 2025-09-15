Europa reacciona frente a Israel

Benjamin Netanyahu ya no disimula ni el poco interés que tiene en negociar una paz justa y duradera en Oriente Medio. Lo vimos la pasada semana, con su sorpresivo ataque al Buró Político de Hamás en Doha (condenado ya por el Consejo de Seguridad de la ONU); incluso, en un momento en el que, supuestamente, Israel había acordado aceptar un principio de alto el fuego temporal en la Franja. En esta ocasión, la Unión Europea se anticipó, y decidió presionar a Israel a través del Acuerdo de Asociación que firmó con el país hebreo en 1995, en vigor desde junio de 2000. Al menos ésa era la intención ya en mayo de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la ex primera ministra de Estonia Kaja Kallas; y también ahora de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así lo expuso en Estrasburgo el pasado miércoles la alemana (que es miembro del Partido Popular Europeo) en su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que mostró un tono inusual. El objetivo era suspender, al menos parcialmente, el Acuerdo entre la UE e Israel. Lo cierto es que el 30% del comercio israelí de bienes encuentra en los Veintisiete su principal mercado. Hablamos de exportaciones israelíes hacia Europa que incluyen armamento, tecnología militar, sistemas de seguridad, maquinaria industrial, instrumental médico, materiales agrícolas, fertilizantes, pesticidas, etc.

Es precisamente en el ámbito del comercio en el que deseaba incidir la Comisión, entre otras cosas, debido a la presión ejercida por un buen número de socios y aliados. Pero para ello es necesaria la mayoría cualificada de los miembros de la Unión. También las sanciones a ministros y altos cargos del Gobierno empecinados con el asedio a la Franja de Gaza, así como a colonos involucrados en actos violentos contra los palestinos, fueron invocadas en el discurso de una Von der Leyen que, sin embargo, no tiene la capacidad legal para implantar dichas medidas (y hasta se tendrá que enfrentar el próximo mes a dos mociones de censura lideradas por La Izquierda y el grupo Patriotas por Europa). De hecho, para ello es necesaria la aprobación por unanimidad de los Veintisiete. Un día más tarde, el pasado jueves, fue el propio Parlamento Europeo el que acordó por mayoría ejecutar una serie de acciones más contundentes contra el Estado hebreo.

La resolución ‘Joint Motion for a Resolution on Gaza at Breaking Point’ (RC-B10-0372/2025), aprobada con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, todavía debe ser ratificada por el Consejo de la UE. Además, no es vinculante, ni fuerza a los socios de la Unión a acometer sanciones o iniciativas legales concretas. Se limita a hacer recomendaciones sobre el acceso a la ayuda humanitaria, la restitución de infraestructuras vitales, la apertura de pasos fronterizos, el alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de los rehenes, o investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y violaciones del Derecho internacional humanitario (no menciona el término ‘genocidio’). También respalda la propuesta de la suspensión parcial comercial del Acuerdo de Asociación con Israel (no afecta a la cooperación civil), y pide avances en la solución de dos Estados. Sea como fuere, 65.000 muertos en la Franja semejan demasiados; y así lo deberían entender aquellos que se resisten a mostrarle al Gobierno de Netanyahu, si no las garras, al menos sí su contrariedad y desconsuelo por la tragedia humanitaria que están viviendo millones de gazatíes inocentes, especialmente los más vulnerables; es decir, los enfermos, las mujeres y, sobre todo, los niños.